Carreño: «No me sentía así desde el Abierto de los Estados Unidos»

"Sabía que era muy difícil clasificarme. Las semifinales no eran un objetivo real . Había que coger buenas sensaciones y sentirme bien jugando a este nivel. Demostrarme a mí mismo por qué soy 'top ten' y estoy en este torneo", destacó el español.

Sin venirse abajo, y consciente de que su tarea en esta Copa de Maestros no era otra que dejar una buena imagen y tener las semifinales no como un imposible, pero sí como un sueño, Pablo Carreño compareció ante los medios después de sufrir una derrota a manos del austríaco Dominic Thiem en el que supuso su debut en las Finales ATP.

"Desde el Abierto de los Estados Unidos no me sentía de esta manera en la pista. Agresivo, dominando los puntos y disfrutando. Eso es muy bueno y me tiene que servir para el próximo partido y, sobre todo, para la próxima temporada", comenzó el gijonés.

"Te da rabia perder un partido tan apretado, es una verdadera pena. El primer juego del tercer set fue el peor. Ahí noté los nervios de poder llevarme el partido. Después, estaba un poco cansado", apuntilló.

Carreño, que afrontará el viernes un partido contra Grigor Dimitrov, se queda sin opciones de pasar a semifinales, debido a que como mucho podrá sumar una victoria, en tanto que Goffin o Thiem, acumularán dos.

Dominic Thiem, que se enfrentará a David Goffin por un puesto en semifinales, también dejó su impresión sobre el partido en la entrevista a pie de pista: "He empezado muy sólido y he jugado muy bien hasta el 40-15 del segundo set cuando me ha roto. Ahí me he perdido un poco. Después en el tercero era una montaña rusa. Estaba al 50 % para cada uno, pero, afortunadamente, he podido romper en el momento definitivo", reconoció el semifinalista de Roland Garros.