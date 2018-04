Semifinales España afrontará el asalto a los galos con el compromiso de Nadal Rafa Nadal, celebrando su victoria ante Alexander Zverev. / José Jordán (Afp) El combinado español de Copa Davis, tras vencer en el quinto punto a Alemania, visitará a Francia con la predisposición de Nadal a buscar, en este 2018, la sexta ensaladera MANUEL SÁNCHEZ MADRID Lunes, 9 abril 2018, 14:34

«Mi disposición de aquí a final de año es total y mi ilusión es ayudar al equipo a tener opciones de ganar este título», arrancó Rafael Nadal tras eliminar a Alemania en cuartos de final de la Copa Davis. Las palabras de Nadal, ganador de dos puntos ante los germanos, tiñen de tranquilidad el futuro de España este año en la competición por equipos, aunque Francia y sus credenciales en casa lo pongan en peligro. Con la presencia del balear y un equipo sólido con figuras como Pablo Carreño, Roberto Bautista y el resurgimiento de David Ferrer, la eliminatoria contra Francia (del 14 al 16 de septiembre) impresiona pero no asusta.

Es cierto que el combinado de Sergi Bruguera ha sudado tinta para eliminar un equipo, con los números sobre la mesa, más débil como el alemán, pese a jugar en casa y en tierra batida. Es cierto que los franceses no lo pondrán fácil y, pese a que aún no haya sede oficial, probablemente opten por poner una pista dura cubierta. Pero también es cierto que España ya tiene experiencia en estas circunstancias y que casos como Croacia, en 2017, Rumanía, en 2016, o Dinamarca, en 2015, son recientes y se saldaron con victoria española y que, con el sí de Nadal, cuesta no ilusionarse de cara a semifinales.

Ahora bien, a las condiciones desfavorables, como puede ser la superficie rápida, se unen tenistas como Carreño, con un título en estas circunstancias, Bautista, con también uno, Ferrer, con 5, y Nadal, con 2, además de un doblista como Marc López que conquistó la Copa de Maestros en la pista techada de Londres.

Por parte de Francia, su equipo es ampliamente reconocido. Jo-Wilfred Tsonga, Gaël Monfils, Richard Gasquet, Lucas Pouille, héroe de la eliminatoria ante Italia con dos puntos, y los doblistas Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut, campeones de 'Grand Slam' y as en la manga de los galos, actuales vencedores de la competición.

Pensando en Nadal, Pouille y Tsonga serían los rivales a batir, porque tanto el primero, como el segundo saben lo que es ganar al manacorense. Pouille le derrotó en el Abierto de los Estados Unidos 2016, aunque sobre techo, en el torneo de Pekín 2017, fue Nadal el vencedor, y Tsonga le ha superado dos veces en 'indoor', por otros dos triunfos del español.

Esta eliminatoria, que supondrá las décimas semifinales de España en el Grupo Mundial, llegará justo después del 'major' estadounidense, donde Nadal defenderá su condición de campeón, por lo que su estado de salud será otro de los temas sobre la mesa cuando el cruce se acerque.

«Llevo unos meses difíciles en el aspecto físico y estos dos claros triunfos contra rivales de alto nivel, especialmente el de hoy, son una inyección de moral y energía», añadió el campeón de 16 Grandes.

El nuevo formato en el horizonte

Con el agónico triunfo de Ferrer, España evitó terminar su participación en la Davis, tal y como se la conoce hoy en día. La última Copa Davis clásica puede llegar a su fin este año, lo que también ha propiciado que los mejores jugadores españoles no se hayan querido perder la oportunidad de sumar la sexta ensaladera a las vitrinas de España. «Este formato actual es especial y muy bonito, pero también hace que muchas veces los mejores jugadores no puedan estar siempre. Lo que hace a las competiciones importantes es que los mejores jugadores estén. Si se aprueba y desaparece la opción de jugar en casa es una pena», matizó el zurdo de Manacor.

Con su apoyo al cambio, Nadal aproxima el ocaso de una competición que ha ido perdiendo a los mejores con el paso de los años, y que, como prueba, vivió el primer enfrentamiento entre dos 'top ten' este fin de semana, cuando se cruzaron Nadal y Alexander Zverev, desde que lo hicieran Andy Murray y Kei Nishikori en marzo de 2016. Con Francia en el horizonte y el final de una era en la Copa Davis, el conjunto de Bruguera tendrá que remar contracorriente en tierras galas si quiere convertirse en el último equipo en levantar la ensaladera tal y como se la conoce hoy en día.