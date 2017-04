«A veces no doy mi nivel cuando juego la Davis»

Marc López vive tiempos dorados. A sus 34 años la presión ya no recae en sus hombros. Ha ganado Roland Garros, la Copa de Maestros y una medalla de oro olímpica. Todo ello en una disciplina, el dobles, que si bien no acapara toda la atención que merece, sí se torna como imprescindible en la Copa Davis, donde el punto por parejas define eliminatorias. El tenista catalán confiesa que jugar fuera de casa en la Copa Davis afecta a su rendimiento, el cual siempre es intachable en el circuito ATP. Sin embargo, la ilusión por conquistar la ensaladera, que tan cerca tuvo en 2012, sigue tan viva como siempre.

Ha jugado usted siete de las últimas nueve eliminatorias, ¿Conchita Martínez le llama para preguntar o directamente le mete ya siempre en la lista?

No hombre, no (risas). Ella piensa en cuál es el mejor equipo y por suerte está contando conmigo. Para mí siempre es un honor estar en este equipo.

¿Qué extra le da en la pista ser campeón olímpico?

Para jugar la Copa Davis no me da ningún extra, pero sí que da más confianza para ti mismo, para afrontar los retos que te pones. Es una experiencia inolvidable, pero no se vive del pasado. Lo recuerdo con mucho cariño.

¿Tiene la espina clavada de no haber ganado la Copa Davis?

Es la única competición que me faltaría. Me haría mucha ilusión antes de retirarme ganar la Copa Davis con España. En 2012 estuvimos muy cerca. Perdimos en la final. Estamos aquí para conseguirlo y ojalá que se pueda, y si no, aunque yo me haya retirado, que se sigan ganado Copas Davis.

El dobles español ha perdido cinco de los últimos siete partidos, ¿Es un problema tenístico o mental?

Por desgracia, a veces, las cosas no me salen como quiero cuando juego en Copa Davis. El formato es distinto al circuito normal. Aquí es a cinco sets, mientras que en ATP se juega 'super tie -break' -set final a diez puntos- y con punto de oro -no hay ventajas en los juegos-. Se me hace más complicado, pero también las últimas eliminatorias han sido fuera de casa en la superficie que peor nos viene. Pero hay que hacer autocrítica y a veces no doy el nivel que sí doy en ATP. Eso sí, cada vez que vengo aquí lo dejo todo. En Serbia tengo otra oportunidad.

La probablemente mejor pareja de la historia, los hermanos Mike y Bob Bryan, han ganado a lo largo de su carrera cerca de 13 millones de dólares, mientras que Federer y Djokovic han obtenido más de 100 millones ¿Cómo se explica esta abismal diferencia?

Al final se gana lo que uno genera. Es como en el fútbol u otros deportes. El dobles es una disciplina que no vende igual que el individual. Ahí está la diferencia de números. Creo que es normal. La gente quiere ver a Rafa (Nadal), a Federer, a Djokovic, y a los partidos de dobles va menos público. Yo como doblista no me quejo. Creo que los doblistas estamos bien pagados.

¿Hasta qué número del mundo un jugador que sólo juegue dobles puede vivir del tenis?

Entre los cuarenta primeros del ranking de dobles se puede vivir bien del tenis. Donde hay más dinero es en los torneos grandes, 'Grand Slams' y Masters 1.000. Si estás entre los 30-40 primeros entras.

¿Cree que es necesario un cambio en el formato de la Copa Davis?

Hacerla cada año creo que provoca que pierda un poco el valor, porque hay gente que la gana y al año siguiente ya no la juega; no le da la importancia que tiene. Una buena opción sería jugarla cada dos años, porque así cuando la gente la gana tiene un año de descanso para poder planificar la siguiente Copa Davis. No sé qué van a decidir. Yo intento no quejarme mucho. A mí la Copa Davis me gusta mucho, así que si no la cambian no pasaría nada.

¿Es una posibilidad que en Roland Garros ganen Nadal y Muguruza los torneos individuales, y usted, junto a Feliciano, el dobles?

¿Una posibilidad o si me gustaría? (risas) Gustarme me encantaría. El año pasado conseguimos dos de estas opciones. Ojalá que sí, pero es muy difícil. Lo más probable es, dentro de las dificultades, que gane Rafa. Que ganemos nosotros es muy improbable, y Garbiñe está dentro de las favoritas. Yo no pediría tanto. Con que ganase alguno ya estaría bien.