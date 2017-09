UPP y Olivenza se juegan en Miajadas la final y 3.000 euros Placentinos y oliventinos saldrán con todo en busca del primer título oficial de la temporada JUAN CARLOS RAMOS Jueves, 7 septiembre 2017, 08:00

PLASENCIA. Está en juego el primer título de la temporada. Cierto es que fuera del ámbito autonómico la Copa Federación pierde mucho interés, pero un título sigue siendo un título. Y si viene acompañado además por la compensación económica de 3.000 euros que recibirá el ganador, la motivación por levantar el trofeo al aire crece aún más.

UP Plasencia y Olivenza buscarán el primer título de la 2017/2018 en una final que se disputará este jueves a partir de las 20:30 horas en un feudo neutral como el Campo Municipal de Miajadas. La UPP llega a esta cita tras deshacerse previamente de Coria, Trujillo y Atlético Pueblonuevo. El Olivenza hizo lo propio ante Jerez, Extremadura B y Azuaga. Son dos de los equipos que mejor imagen han dado en la dos primeras jornadas de competición liguera. Ambos entrenadores saldrán con todo de cara a proclamarse campeón de esta Copa Federación, más allá de que el domingo vuelvan a comparecer en la Liga. Tanto Pastelero como Rivera introducirán pocas novedades en relación al once del domingo.

En la UP Plasencia, la única baja confirmada es la de David Durántez, expulsado en las semifinales de Copa Federación. Tampoco podrá hacer su debut el defensa nigeriano Edet Ibok, que sigue a la espera de que la Federación Extremeña selle su tránsfer internacional. Sí está en la convocatoria el capitán Luismi, que se ha perdido los dos primeros partidos de liga por sanción, podrá estar en Miajadas y también el domingo en Santa Amalia. El que parece que no va a llegar es el delantero anunciado la semana pasada, una vez que la operación no haya fructificado. El club considera que la plantilla ya está muy compensada. El precio de la entrada para la final es de 5 euros y muchos aficionados de ambos equipos se desplazarán. Incluso, la UPP ha fletado un autobús de forma gratuita para los suyos. La Copa Federación reparte los siguientes premios en metálico: 90.000 euros para el campeón, 30.000 para el subcampeón, 12.000 para los semifinalistas y 3.000 para los campeones autonómicos.