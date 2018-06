RALLYE DE REGULARIDAD HISTÓRICA Segundo puesto de Reales y Barriga en Guijuelo El Golf GTI de Reales y Barriga. :: FEXA REDACCIÓN BADAJOZ Domingo, 3 junio 2018, 19:21

Segundo puesto para el piloto barcarroteño Manuel Jesús Reales Galván y su navegante el almendralense José Luis Barriga en el VI Rallye Entresierras Histórico de regularidad disputado este sábado en la localidad salmantina de Guijuelo, en una cita en la que la victoria recayó en los también extremeños, pero con licencia de competición madrileña, Marcos Rodríguez Martín y Sonia Vázquez Morón, del Rallymiglia Classic Team quiénes a los mandos de un Porsche 944 acumularon un total de 302.5 puntos de penalización.

Reales y Barriga concluían el recorrido de 430 kilómetros con un total de 315.4 puntos de penalización con su VW Golf GTI MK I. La tercera posición de la general fue para la dupla conformada por Alberto Martínez Lizarrondo y Ángel Luis Martínez Lizarrondo.

José Luis Barriga comentaba al término de la competición «la carrera ha sido muy larga con 23 tramos, el problema ha sido por la noche, porque en la calibración no nos cuadraban los metros, la ventaja que nos sacaba de 50 puntos ha sido muy difícil intentar recuperarla», además destacaba que le Entresierras «transcurre por carreteras que son preciosas para la practica de la Regularidad y el tramo que más me ha llamado la atención ha sido la subida a Portillo que la hemos hecho diluviando. En la competición había mucha gente con posibilidades de luchar por la victoria, pero al ser una cita tan larga según avanza se van eliminando a competidores. Lástima que no nos fuera bien la calibración anoche».

En cuanto al resto de extremeños participantes, Carlos Ávila Rol y José Manuel Barquilla Durán finalizaban en novena posición con 881.6 puntos con su VW Golf GTI MKII; los hermanos David y Rufino Aceitón Delgado acaban en undécima posición con 1872.6; Enrique Sánchez y Antolín Hurtado Pérez concluían en vigésima novena posición con un Rover Mini Cooper, mientras que peor suerte corrieron los también hermanos Carlos y Diego Izquierdo de Tapia tras sufrir diversos problemas mecánicos en su VW Golf GTI MKI para acabar la carrera en la posición trigésima séptima.