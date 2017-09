GP de Aragón Rossi: «Ha ido un poco mejor de lo que esperaba» 02:02 Valentino Rossi. / Efe Valentino aguantó las dos tandas de entrenamientos para acabar clasificándose 20º, tras completar 21 vueltas en Alcañiz BORJA GONZÁLEZ Motorland de Aragón Viernes, 22 septiembre 2017, 21:24

Valentino Rossi ha acaparado todo el protagonismo en la primera jornada del Gran Premio de Aragón, en un día anodino en lo deportivo, pero que ha dejado ver al italiano por primera vez en pista después de su lesión.

¿Cómo ha ido? ¿Mejor, peor o igual de lo que esperaba?

Quizás un poco mejor de lo que esperaba, pero ha sido en mojado. Sinceramente no sabía muy bien qué esperarme. Ha sido un día positivo porque me he sentido bien en la moto. Ya desde la mañana, me sentía muy cómodo, porque la posición de la moto es buena, incluso mejor que con la R1. He podido pilotar sin mucho dolor y la otra cosa positiva es que después de dos entrenamientos la pierna está bien, no me duele y tampoco está más hinchada, no la siento mal. Por supuesto que en agua es más fácil porque necesitas hacer menos esfuerzo físico, así que será interesante ver en qué condiciones estamos mañana en seco, y ver si podemos trabajar en la moto, en la puesta a punto, e intentar entender nuestro nivel real.

¿Cree que podría completar la distancia de carrera?

Con las condiciones de hoy no creo que existiera ningún problema, pero en seco el físico es más exigente para la pierna. Tengo que rodar un poco más, porque como ya comprobé en Misano, hago más esfuerzo en los brazos y hombros, porque en las frenadas no puedo utilizar la fuerza de las piernas. La otra parte es que en seco te mueves más en la moto de un lado a otro, y vas más colgado de la moto. Y esto es algo que con la R1 no puedes probar igual que con la M1. En principio no creo que tenga problemas, pero tendré que esperar a mañana en seco, antes de saber en qué condiciones estaré.

¿Le vendría bien un fin de semana de agua?

En mojado físicamente sería más fácil, seguro. Puede ayudarme en este inicio de Gran Premio, pero por otra parte, es más peligroso y más fácil cometer un error y tener una caída. Siempre pilotas con algo de margen, así que no sé si sería mejor o no.

¿Alguna protección especial en la pierna?

Hemos estudiado utilizar una protección particular para toda la pierna, pero me producía algo de dolor en rodilla y tobillo. Y también en la parte donde se rompió el hueso. Para la protección de la tibia ya tengo la protección de la bota y del mono, así que es doble protección. Crear alguna pieza específica de carbono es difícil, probamos, pero al final optamos por lo normal.

Imagen. Las mejores imágenes de los entrenamientos del GP de Aragón / Photocall 3000/Rafa Marrodán

¿El sábado probará a hacer un simulacro de carrera para ver cómo se encuentra?

Si tengo que hacer una tanda de 23 vueltas (distancia de carrera), prefiero reservarme para el domingo (risas). Durante los entrenamientos, sobre todo las primeras vueltas, habrá mucho trabajo que hacer. Si me siento muy bien, haré un entrenamiento normal.

¿Qué es más importante: velocidad o resistencia?

La resistencia será importante, pero será más una cuestión de feeling mía. No voy a hacer un simulacro de carrera. Intentaré hacer una salida normal y entenderé en qué estado estoy, si puedo trabajar normal, al final del FP3 meteré goma nueva para intentar entrar en la Q2.