Motociclismo | GP de Holanda Rossi: «Ganar es lo más bello que te puede pasar» Valentino, con su victoria, ya es tercero en el Mundial a siete puntos de Dovizioso y tres de Viñales BORJA GONZÁLEZ Assen Domingo, 25 junio 2017, 21:44

De nuevo tiró Valentino Rossi de experiencia para interpretar las condiciones de la carrera de Assen. Y esto le valió para lograr su primer triunfo del año, el 115 de su trayectoria mundialista, un logro que le permite colocarse tercero de la general, a siete puntos del liderato.

-Felicidades por la victoria. ¿Qué puede decir?

-Cuando estás aquí, el pasado cuenta poco, cuenta el presente. He descubierto durante los años que la razón por la que corro es por lo que experimento después de una victoria durante cinco o seis horas, y una hora y media me toca estar aquí con los periodistas para hacer entrevistas. (Risas). Es bonito y los números son importantes, pero lo importante es lo que se siente y lo que queda. Estoy orgulloso de haber podido ganar diez veces como ya gané antes diez veces en Barcelona, porque son dos de mis circuitos favoritos junto con Mugello y Phillip Island.

-¿Cómo ha vivido la batalla de con Petrucci?

-Ha sido dura, porque después de un año sin ganar, con tanta gente como me preguntaba por qué no ganaba, siempre hay un poco de... no digo presión, pero sí que es más bonito cuando vuelves a ganar. En el momento en el que me he encontrado más a gusto, rodando en 35.0 y 35.1, he intentado escaparme, y lo he hecho, pero se ha puesto a llover. He pensado que tenía mala suerte como en las últimas veces que he estado cerca de la victoria, con caídas o como cuando vino Pedrosa el año pasado y me batió. He pensado que hoy me iría bien y, aunque Petrucci era fuerte cuando estaba detrás de mí, también he visto que sufría cuando se ponía delante. He probado y en mi cabeza he querido pensar que llovía menos y lo he hecho.

-El campeonato está muy abierto, con cuatro pilotos en un pañuelo de once puntos...

-Es increíble y no recuerdo un campeonato tan abierto como éste. Quizá cuando peleé con Stoner y Lorenzo, que éramos dos Yamaha y una Ducati, pero es que ahora hay una Ducati, dos Yamaha y una Honda. El campeonato está precioso. Ya lo estaba antes de esta carrera, con cuatro pilotos en 28 puntos podía pasar de todo, pero ahora todavía más. Tengo que estar contento, pero no demasiado, porque ya hemos visto que de una semana a otra puede cambiar mucho la película. Habrá que ver qué pasa en Sachsenring, una pista en la que las Honda van muy fuertes y en la que Márquez lleva 30 ó 35 años ganando... (Risas). Allí será importante entender si este nuevo chasis, que me permite pilotar la moto más como me gusta a mí, va bien también en una pista más difícil, porque no hay que olvidar que Assen es una de mis pistas favoritas y en la que mejor bien. Hay que comprobar que no nos pasa como en Le Mans y Mugello, así que será muy importante subir al podio allí.

-¿El punto débil de Viñales es no sobreponerse a la adversidad?

-Para mí, esto es difícil para todos, incluso para uno que tiene un talento increíble como Viñales, porque él a veces tiene una velocidad que es sonrojante para los demás, pero luego hay que hacerlo en la carrera, donde pasan tantas cosas y para la que te has podido clasificar mal por mala suerte. Puede ser eso un punto débil para él y podemos luchar contra él.

-¿Qué cree que marcará la diferencia para conquistar el título?

-Muchas cosas... Habrá que ganar o conseguir muchos puntos en las pistas favorables y limitar los daños en los circuitos contrarios.

-¿Cuál es la clave para que siga al pie del cañón con 38 años?

-Para mí, lo importante no es sólo pensar carrera a carrera sino sesión a sesión, vuelta a vuelta, curva a curva. Lo importante es el presente. Puedes ir bien en una sesión y luego estar detrás en la siguiente. Mirad a Viñales aquí.

-¿Cómo puede describir la sensación de la victoria?

-Como lo más bello que te puede pasar.

-¿Y el adelantamiento para doblar a Lorenzo en la última vuelta?

-(Carcajada larga). Ha sido el único que ha mirado hacia atrás y se ha apartado.

-Por cierto, ha tenido otro toque con Zarco.

-Sí, sí. Comienzo a pensar que no es agresivo, simplemente que no es capaz de adelantar, no entiende la distancia (NdR: muestra la marca de la rueda del francés en su mono). 'Gracias Johann, gracias. Te mando la factura del mono'. A lo mejor no entiende bien, quizás tiene algún problema con la distancia respecto a la otra moto (Risas).