MotoGP | GP Malasia Marc Márquez: «No podía tirar por el suelo todo lo construido» Marc Márquez, durante la carrera en Sepang.

Jornada difícil para Marc Márquez en Sepang, aunque con un buen resultado viendo el saldo de puntos con el que llegará a su segunda y definitiva bola de campeonato, la de la última carrera del año en Valencia.

Pregunta: A Valencia va a llegar con 21 puntos sobre Dovizioso: ¿se supone que tiene que estar contento?

Respuesta: Hombre, estoy muy contento. Sí que es cierto que hoy sabía que tenía la primera bola de partido pero también era muy consciente de que con las condiciones que había en pista y por cómo había ido todo el fin de semana, por el ansia de ganar o por la precipitación no podía tirar por el suelo todo lo que había construido hasta ahora. He salido a la carrera agresivo, intentando sacar un poquito más, pero a la vez consciente de que no podía tirar por el suelo todo lo construido y ha sido una carrera más para lo que espero construir en Valencia.

P.: ¿Sigue teniendo la sensación de estar solo mientras hay Ducati por todos lados?

R.: Bueno, hoy Dani se ha rehecho un poco de sus sensaciones en agua y al final ha acabado quinto, pero ha habido mucha distancia entre las dos Ducati, Zarco y yo, con respecto a los demás. Sí que es cierto que al final la suerte que tengo es que no dependo de nadie, es cierto que he visto también que las dos Ducati iban más rápido que nosotros en este circuito no podía alcanzarlos ni arriesgando. Sí que con Zarco me la habría podido jugar al final pero no tenía sentido, pues entendí cuando iba encima de la moto que era prácticamente lo mismo llegar a 24 que a 21 puntos. Al final no cambia nada, Dovi tiene que ganar la carrera en Valencia.

P.: ¿En el lugar de Lorenzo hubiese hecho lo mismo?

R.: Sí. Sí, porque a veces sobran las palabras, a veces dentro de un equipo se hablan cosas pero al final son compañeros de equipo, tú te estás jugando una carrera, tu compañero de equipo un campeonato, tu fábrica un campeonato y al final es completamente normal. Son cosas que en las carreras cuesta aceptar a veces pero son cosas que forman parte de nuestro trabajo.

P.: ¿Va a pedir esas órdenes de equipo en Valencia?

R.: No, porque no depende de mí mismo, la mejor orden de equipo es que Dani gane en Valencia y para eso tiene que dar el ciento por ciento, y es un circuito en el que siempre va muy rápido y puede que gane. Así que intentaré hacer el fin de semana lo mejor que pueda, dando el ciento por ciento desde el FP1 hasta el warm up y luego en carrera ver las condiciones que hay, si llueve o no, qué tal me he encontrado el fin de semana y allí salir y hacer mi carrera. No se trata de salir para ir a hacer el once, si no me equivoco o me fallan los números (sonrisas)...

P.: ¿Entonces no hay que decir nada a Pedrosa?

R.: No, de momento no. Como ya he dicho no dependo de nadie en Valencia, dependo de mí mismo y con lo que me quedo es que después de un fin de semana de los más difíciles del año he hecho cuarto en carrera, así que contento por eso.

P.: ¿Le ha perjudicado la lluvia?

R.: Perjudicar no lo sabes, a lo mejor hubiese quedado más atrás, nunca lo sabes. Son sensaciones que tienes antes de la carrera y durante la carrera a veces es peor, pero sí que me ha hecho pasar más nervios de lo normal el agua, simplemente porque es mucho más fácil cometer un error que en seco y quieras o no soy humano. Hoy un pequeño susto era un gran susto encima de la moto, lo sentía todo, iba más pendiente de que no patinara que de ir rápido y eso, quieras o no, te hace perder unas décimas por vuelta. Pero creo que he hecho lo que sentía en ese momento, que era sumar puntos para construir este camino.

P.: ¿Este fin de semana sí que ha notado más la presión?

R.: Bueno presión no, la presión de no fallar, es lo que dije el jueves ya que después de tener 33 puntos y ahora 21 soy yo el que puede perder el campeonato y Dovizioso sólo lo puede ganar. Porque es así, yo voy líder, tengo una ventaja, pero esto me hace estar más atento, intentar buscar mejor. Sí que es verdad que este fin de semana lo teníamos marcado como uno de esos en que sufriríamos un poco y ha sido así, pero sufriendo hemos hecho cuartos y, por ejemplo, Dovi sufrió en Australia y acabó bastante más atrás.

P.: ¿Cómo se siente ahora para llegar a la última carrera después de ser la segunda vez que le pasa?

R.: Bueno, en 2013 fue bastante más apretado ya que tenía que hacer cuarto, era mucho más difícil y con mucha menos experiencia y este año llego con 21 puntos. Pero el hecho de llegar con 21 puntos no quiero que me dé un extra de confianza y un extra de relajación. Son muchos puntos, pero tengo que acabar la carrera, tengo que intentar hacer un fin de semana bueno y también mantener la misma intensidad. Aunque es difícil lo voy a intentar.