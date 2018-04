Marc Márquez: «Salía extramotivado en esta carrera»

- Doce curvas ha durado la sanción que le pusieron, que es lo que ha tardado en ponerse líder. Así se superan los obstáculos, ¿no?

No negaré que salía extramotivado en esta carrera. Notaba una presión extra ese fin de semana, pero eso me gusta y me hace estar más concentrado. El equipo también lo percibía y hemos trabajado muy bien durante todo el fin de semana. Después de ayer tenía clara la estrategia. No es mi estilo ni lo que más me gusta, porque siempre espero un poco y ataco al final, pero sentía que tenía que atacar desde el principio.

- ¿Se ha llegado a aburrir o la adrenalina de la venganza le ha estimulado hasta el final?

Aburrirte no te aburres nunca pilotando, pero ha sido muy difícil mantener la concentración en las últimas cuatro vueltas. Se me iba la cabeza a la cena, luego volvía al 'box', luego a que tenemos que celebrar la victoria... Se han hecho largas esas cuatro vueltas.

- ¿Ha cambiado la estrategia para evitar contactos o para tapar bocas?

No siempre tienes posibilidad de hacer este tipo de carrera y, honestamente hablando, después de lo de Argentina quería una carrera tranquila para mí. Ha sido aburrida para el espectador y me han dicho que casi no me han enfocado. Lo sentía así y también sé correr de otro estilo. Quizá en la siguiente toque pelear con la misma intensidad.

- Se ha vengado aburriéndolos. ¿Ha habido algún momento en el que se le ha pasado por la cabeza un posible contacto con Rossi en la primera curva?

¿He estado cerca? Lo importante es que yo estoy en el podio y ganando la carrera. Lo que más me importaba era salir bien y liderar lo antes posible, así que estoy contento.

- Hablando de podio, le ha tocado volver a escuchar en él pitos, donde ha ganado seis veces y con seis 'poles'. Como mínimo es un poco triste...

Es lo que no gusta en el motociclismo, pero que sigan haciendo ruido, que nosotros intentaremos seguir cabalgando.

- El Mundial está apretadísimo, con Dovizioso sacándole un punto al frente. ¿Cómo lo ve?

Veo que Dovi, sin hacer ruido, está líder. El año pasado estaba mucho más lejos después de esta carrera, así que será uno de los claros favoritos para el título. Un circuito que le cuesta lo ha salvado, como en Argentina. La experiencia es una de sus mayores virtudes, y su constancia, pero después de tener un cero en las tres primeras carreras estoy con él.

- ¿Le ha sorprendido Iannone?

Iannone me gusta, porque desde Moto2 nos las tenemos y nos conocemos perfectamente. Sabemos que ninguno de los dos quiere dejarse pasar. Me lo esperaba y por eso he tirado más fuerte.

- Ha tenido un detallazo en memoria de Hayden paseando su bandera.

La carrera me ha permitido pensar, pero lo de Hayden estaba preparado de antes. Es la primera carrera en América después de su muerte y fue un piloto muy importante para este país, el último campeón que tuvieron. También fue importante para Honda y, sobre todo, un amigo mío. Tuve la oportunidad de compartir 'box' con él en una carrera y eso no me lo quita nadie. Lo sentía y le he dicho a José (su asistente) que estuviera preparado por si pasaba primero.

- ¿Y los otros gestos?

El primer gesto era de calma. Eso no lo voy a negar, es más claro que el agua.

- ¿A lo Cristiano Ronaldo?

Diferente. No tan tieso. (Risas). Estaba más cansado yo. Y lo otro es que estuve con Unicef en Brasil, ayudando a niños con pocos recursos para ir a la escuela y para ellos era un signo especial llevarnos las manos a la frente. No sé bien por qué, porque me hablaban en brasileño, pero les prometí que se lo haría.