Motociclismo Marc Márquez: «Aquí tenía que intentar sacar los 25 puntos» Marc Márquez, tras ganar la carrera. / Efe El piloto catalán suma ocho victorias consecutivas en el circuito de Sachsenring BORJA GONZÁLEZ Domingo, 2 julio 2017, 19:29

Los números hablan por sí mismos. Lo de Marc Márquez con Sachsenring pasa de idilio: ocho victorias seguidas. Y esta última, más los resultados de sus rivales, le permite, además, terminar como líder la primera mitad de un igualadísimo campeonato.

Ocho de ocho.

Cien por cien (Risas).

¿Cómo le sienta?

Muy contento. Lo dije el jueves. Siempre intento hablar sinceramente y dije que este era un circuito en el que tenía que arriesgar, en el que tenía que intentar sacar los 25 puntos. No ha sido un fin de semana fácil pero siempre he tenido muy buen ritmo. Antes de la carrera intuía, o al menos esperaba, que fuese una batalla directa a base de tiempos, de vueltas, con mi compañero de equipo. No ha sido así, ha sido con una Yamaha, con un piloto local, Jonas Folger, que al principio era una sorpresa, entre comillas, agradable, porque me he dicho ‘venga, va, otro piloto que podemos meter por medio de los que nos estamos jugando el campeonato’, pero luego, poco a poco, iban pasando las vueltas y se convertía un poco más en pesado… (Risas). Porque ha hecho una gran carrera. Esperaba que bajase el ritmo pero no lo bajaba, incluso para intentar abrir distancia en las últimas cinco vueltas he tenido que hacer mi vuelta rápida personal, que normalmente esto con neumáticos gastados no se hace. Pero, bueno, contentos, porque hemos sacado los 25 puntos en una carrera que era difícil y crítica. Ahora a desconectar en verano.

Decía que alguien le había mandado un mensaje diciéndole que iba a liderar el campeonato antes de irte de vacaciones…

(Risas). Sí, sí, hace tres carreras estaba a 37 puntos, había gente que lo veía muy difícil, nosotros está claro que lo veíamos más difícil que estando ahí. Santi (NdR: Santi Hernández, ingeniero de pista de Márquez), y el equipo en general, siempre confía, pero Santi más. Me escribía, y no suele escribir mucho, diciendo ‘ya verás que te vas de vacaciones líder’. Y yo ‘venga, vale, buena motivación, lo intentaremos’, lo de siempre (Risas). Pero al final demuestra una vez más que siempre tienes que confiar en tu trabajo, en tu método de pilotar, en intentar sacar siempre el cien por cien. En la segunda parte puede pasar de todo, porque vienen circuitos en los que nos costará más, otros menos, puede llover, pueden pasar muchas cosas, aunque de momento nos vamos al verano líderes, algo es algo.

¿Le ha llegado a descentrar el ver a Folger todo el rato ahí?

Al principio no, al principio incuso me ha ido bien, porque ha tirado y ahí cuando vas detrás de alguien no desgastas tanto los neumáticos. Lo que luego he visto es que después de cuatro vueltas empezaba no a flojear, pero ya no estaba tan centrado, empezaba a cambiar mucho las líneas, y ahí me ha dejado pasar. Él dice que ha cometido un error pero me ha dejado pasar para ir enganchado. Lo sabía y al final era mi obligación, marcar el ritmo de carrera. Quería marcar un ritmo alto porque los pilotos de Yamaha y Dovizioso salían detrás. Esperaba, honestamente, que cuando faltasen diez vueltas él bajaría; pero no bajaba. Y me he dicho que tenía que jugármela al final. He bajado un poco el ritmo porque también tenía que tener en cuenta que si me hubiese ganado habría sido un buen resultado, porque iba a terminar por delante de los rivales, pero no tan bueno. Ha sido un rival duro.

Valore un poco la general: estará contentísimo por ser líder pero los cuatro primeros están ahora en diez puntos con Pedrosa a 26.

Es importante estar líder pero partimos casi de cero en la segunda parte del campeonato. Mejor tener estos cinco puntos de ventaja, pero soy consciente de que habrá circuitos en los que suframos más, otros menos, pero lo importante es tener paciencia, intentar estar centrados en nuestro trabajo. Sabemos que habrá circuitos en los que tocará estar detrás de mucha gente, pero hay otros que intentaremos marcar para atacar allí.