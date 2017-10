GP de Japón Joan Mir: «Es complicado perder el título, pero peores cosas se han visto» Joan Mir. / Afp El mallorquín tiene en el circuito de Motegi su primera oportunidad de cerrar el campeonato de Moto3 merced a los 80 puntos de ventaja de que dispone sobre Fenati BORJA GONZÁLEZ Circuito de Motegi Jueves, 12 octubre 2017, 18:04

Aun teniendo en cuenta el peso de MotoGP, Joan Mir ha llegado a Japón como uno de los protagonistas indiscutibles del Gran Premio. El mallorquín afronta este fin de semana su primera oportunidad de cerrar el campeonato de Moto3 merced a los 80 puntos de ventaja en la general sobre Romano Fenati.

-Pregunta: Con la cantidad de flores que le han dedicado en la rueda de prensa oficial campeones del mundo como Márquez, Dovizioso o Viñales, ¿cómo se le queda el cuerpo?

-Respuesta: Bueno... Es brutal. No te puedes sentir mejor cuando tu referente, o tus referentes, dicen algo así. Recuerdo cuando lo decían de Márquez cuando subía y da que pensar. Te dices: «Jolín, a ver si seguimos así y podemos liarla».

-P.: ¿Se nota diferente en este gran premio?

-R.: No.

-P.: ¿Y cómo lo consigue teniendo el título tan a tiro?

-R.: Es lo que intento que parezca, pero tengo un pongo de presión... (Risas).

-P.: ¿Prefiere ahora que le preguntemos por Moto2 o qué?

-R.: (Se ríe, porque en su día pidió que no se le preguntara por su categoría del próximo año). Ahora sí.

-P.: ¿Y qué supone que se espere un GP pasado por agua en el que puede ser el fin de semana más importante de su vida?

-R.: Muy reconfortante... Bueno, también hemos demostrado que somos fuertes en agua y es para todos. Me gusta decir eso cuando veo malas caras por la lluvia. Los otros tienen que arriesgar más que yo y, si es en agua, igual no hay que tirar a tope. Si la pista está muy delicada no creo que vaya a tope, porque caerse tampoco tiene mucho sentido. Ya veremos. Si es en seco voy a intentar disfrutar como en otras carreras. Si es en agua, como me ha dicho Maverick, hay que correr con más cabeza, porque igual un quinto va bien.

-P.: ¿Tiene clara las cuentas que le hacen campeón?

-R.: Sí. No lo tengo súper estudiado, pero las más básicas las sé.

-P.: ¿Es de celebraciones? ¿Ha preparado algo?

-R.: No me gusta preparar nada. Si me lo preparan los demás y yo no lo sé, ojalá, pero no me gusta preparar nada porque si no sale se te queda cara de tonto. Prefiero no pensar en esto y, si sale, liarla grande.

-P.: ¿Qué cree que le ha hecho llegar a Japón con 80 puntos de ventaja?

-R.: La regularidad, sobre todo. Haber ganado carreras que no teníamos de nuestro lado o veces que la moto o yo no estábamos para ganar y las hemos sacado adelante con un cuarto o un quinto. Eso ha marcado la diferencia. Y la carrera de Misano. No perder puntos allí fue muy importante.

-P.: Usted siempre ha tenido muy presente a Luis Salom, que estuvo en su día peleando por un título de Moto3 que se le escapó por los pelos. ¿Correrá de alguna manera este fin de semana a su lado?

-R.: Hoy me he acordado de que él también se jugó el título de Moto3 y, si gano, me gustaría recordarlo, porque sería bonito, pero no me gusta decir lo que voy a hacer porque luego es una liada si no sale.

-P.: La tranquilidad que tiene es que si el título no llega aquí ya lo hará en otra carrera...

-R.: Ya, porque tienen que ganar todas las carreras y es complicado perder el título, pero también puede pasar. Peores cosas se han visto.

-P.: ¿El cuerpo le pide cerrar el título lo antes posible?

-R.: Sí, claro, cuanto antes mejor. Así podré afrontar las carreras con más tranquilidad. Ojo, ya las estoy afrontando con tranquilidad y ahora se me han ido los nervios después de la rueda de prensa. No creo que vuelvan hasta el domingo.

-P.: ¿La sanción de seis posiciones en la parrilla trastoca los planes?

-R.: No, creo que no. Hay que intentar clasificarse en la primera línea, para no salir muy retrasado, y si lo hago el undécimo tampoco es un escándalo. No tiene que influir mucho.

-P.: ¿Le dieron explicaciones en Dirección de Carrera y, en tal caso, las entendió?

-R.: Sí que me las dieron y acepto la sanción, pero no la comparto. No estoy muy conforme, porque todo el mundo ha hecho eses y a mí me las han hecho, sin que sancionaran. Si esta sanción sirve para que nadie lo haga en un futuro, yo tampoco lo haré si no me lo hace nadie.