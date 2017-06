Motociclismo | GP de Holanda Arón Canet: «Ha sido la mejor carrera de mi vida» Canet celebra la victoria. / Repsol Media El español logra, en la última vuelta, su segunda victoria en Moto3 BORJA GONZÁLEZ Assen Domingo, 25 junio 2017, 18:01

El triunfador español en Assen. Arón Canet dio una lección de estrategia en una tensa carrera en la que se vio obligado a remontar tras una mediocre arrancada.

-¡Vaya final de carrera!

-Ha sido una carrera complicada, porque la pista estaba delicada e incluso llovía un poco, así que me he bloqueado al principio. Después de dos vueltas me he dicho que era momento de atacar y Di Giannantonio se ha caído delante de mí y he estado a punto de caerme en la última curva. Lo he podido salvar y he cogido un buen ritmo. He adelantado a Ramírez y hemos podido pillar al primer grupo a falta de quince vueltas. Una vez con ellos estaba cansado y tocado físicamente, porque el ritmo era muy alto, pero luego ha bajado y he podido pensar en una estrategia para el final de la carrera, en qué debería hacer, y he podido seguirla al pie de la letra. El año pasado no hubiera sido capaz de hacer esto en el Mundial, pero ahora sí y he decidido atacar en la última vuelta. A Fenati le he pasado en la chicane de la penúltima vuelta y a McPhee en el final de recta de la última. He decidido estar detrás de Mir, porque era bueno pillar un buen rebufo y atacar en la última recta. Él ha intentado que yo le adelantara, para coger mi rebufo, pero no ha sido así. He decidido quedarme detrás en la curva 9 y en la 10 ha vuelto a hacer lo mismo y, conforme le he adelantado, Fenati nos ha adelantado a los dos. He decidido quedarme detrás de él para adelantarle en la última curva, en la que estaba frenando tarde durante todo el fin de semana, y lo he vuelto a hacer. He podido parar la moto a pesar de que ha habido un momento de descontrol. Me he dicho varias veces: "no te cueles". Y así he podido ganar una carrera que creo que ha sido la mejor de mi vida. Se la dedico a mi equipo, porque el trabajo que han hecho durante el fin de semana ha sido increíble.

-¿Cómo se explica que pudiera llegar al grupo habiendo estado a casi tres segundos de él?

-Porque me he motivado. He empezado a tirar y he tenido una motivación máxima llena de sustos. Me iba diciendo que tenía que tirar. Veía que los iba pillando vuelta a vuelta, y eso ha sido un plus de autoestima increíble. Estaba a un segundo y medio y de repente los he pillado. Por eso físicamente estaba tan tocado.

-¿Se ve con opciones de título? Aún está a 30 puntos de Mir, pero aquí le ha pegado un recorte de 15.

-A ver, he renovado porque mi objetivo era luchar por el Mundial el año que viene y mi objetivo para este año era estar en el grupo delantero el máximo número de carreras posibles. Tal vez tendría que ponerme ya el objetivo de estar siempre entre los tres primeros para intentar optar al campeonato, pero no tengo ganas de tener presión este año. Es mi segunda temporada y, si las cosas van bien con esta estrategia, voy a continuar así.