Rossi: «La chicane no está al nivel de MotoGP»

"No me gusta la chicane. Para mí no está al nivel de MotoGP, porque no es parte del circuito, es sólo un trozo de asfalto puesto entre dos circuitos". Valentino Rossi fue muy contundente acerca del nuevo trazado del circuito catalán, un punto que terminó siendo el protagonista de la jornada. "El trazado de F1 es difícil de usar porque es peor que el circuito normal, pero es un circuito, tienes asfalto normal, un único tipo de asfalto que seguir, la chicane es estrecha pero tiene peralte, puedes meter la moto de manera más natural. Esta de ahora no es de circuito, para mí es peligrosa, porque si hay una caída la moto se queda en medio. Para mí no es de un circuito de MotoGP, así que estoy de acuerdo y espero que todo el mundo lo esté".

Unas críticas que hizo extensibles al asfalto, que no ha sido modificado en los últimos seis años. "Para mí el asfalto de este circuito es uno de los peores, uno de los que está más acabado. Sobre todo si sube mucho la temperatura es muy, muy difícil. Quiero venir aquí a correr, porque es uno de mis circuitos favoritos, aunque creo que el año que viene tendrán que poner asfalto nuevo".

El cambio para 2017 vino tras el accidente mortal de Luis Salom la pasada temporada, siempre buscando alejar el factor peligrosidad del muro de la zona de la antigua curva 13. "Es cierto que el muro está más cerca, pero la velocidad es muy baja", apuntó Rossi tras reafirmarse en la no peligrosidad de la chicane de la F1. "Pero se decidió el año pasado, después del accidente de Salom y muchos pilotos decidieron anticipar la chicane". Aunque las críticas del italiano fueron más allá. "No se modifica esa curva por una cuestión completamente de dinero", afirmó, rotundo. "El problema es que retrasar el muro conlleva retrasar la grada, y eso cuesta mucho dinero".