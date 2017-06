Maverick Viñales logró en Mugello su tercera 'pole' de 2017, lo que permitirá al líder de MotoGP afrontar desde una posición inmejorable una carrera de pronóstico incierto.

- ¿Qué tal le sabe esta 'pole', la tercera de la temporada?

Estoy contento, contentísimo, porque ayer después de la caída no estaba al cien por cien. Esta mañana me resentía un poco, sobre todo al pasar por esas dos curvas, pero esta tarde me he sentido mejor y en la calificación he podido dar mi cien por cien. Estoy contento. El equipo ha hecho un gran trabajo.

- ¿Ha ido de tapado hoy al principio por la caída de ayer?

Sí, sí, seguro. Por la mañana me he levantado un poco extraño, no lo normal de siempre para el primer entrenamiento libre.

- ¿Qué modificaciones técnicas ha hecho en su Yamaha?

Hemos buscado un poco más de estabilidad delantera y que me girara un poco más la moto. Me había costado mucho durante todo el fin de semana y en el último libre lo hemos conseguido. Sabía que si hacía una buena calificación podía estar en la primera línea.

- ¿En qué le ha afectado físicamente la caída de ayer?

El brazo lo tengo un poco inflamado. No me preocupa para la carrera. En el último libre he dado diez vueltas seguidas y me sentía bien, así que no tengo ningún problema. Me molesta cuando se mueve la moto, porque da golpes, pero ha mejorado desde ayer.

- Nadie parece tener muy claro qué puede pasar mañana.

Estamos todos muy parejos y es muy difícil saber quién puede irse o quién puede tener un poco más. Mi ritmo es muy competitivo y estoy contento, pero a ver si podemos dar otro paso para mañana y puedo liderar la carrera desde el principio.

- ¿La Yamaha es la mejor moto a una vuelta?

No lo sé. En Texas fue Marc el que hizo la 'pole' y en Jerez la hizo Dani. Depende mucho de la pista, de las gomas y de cómo vaya el fin de semana. Yo hoy no esperaba hacer la 'pole' porque no me sentía al cien por cien por la mañana, pero hemos cambiado el chip por la tarde y me he sentido mejor y con más confianza para pilotar la moto.

- ¿Le preocupa el potencial de las Ducati en las rectas?

Por supuesto, sobre todo en las primeras vueltas. Será importante salir bien y apretar los dientes. Antes de la curva Arrabbiata 1 es un buen punto para pasar, porque nosotros hacemos mucho paso por curva y ése es un punto de adelantamiento. Pero mi estrategia es salir y apretar, intentado que no se me cuele nadie delante.

- ¿Y qué dice de un Rossi que venía aquí muy tocado y se ha clasificado segundo?

Está demostrando que está al cien por cien, pilotando en el sitio y logrando grandes registros en todas las vueltas.

- ¿Le ve bien físicamente después del susto de la semana pasada?

¿Tú qué dices?

- Usted le ve más cerca.

Lo veo como tú. (Se ríe). No está mal. El poco más que le hace falta se lo están dando sus fans. Es como si yo llegase así a Cataluña.