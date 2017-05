«Rossi me ha exprimido al máximo»

Tercera victoria del año para Maverick Viñales y vuelta al liderato de MotoGP, en un Gran Premio en el que salió victorioso de su duelo con Valentino Rossi en carrera y en el que se vio beneficiado en clave de título tanto por la caída del italiano como por la de Marc Márquez.

¿Cómo es una victoria contra una leyenda como Rossi?

Muy difícil. Hoy estaba realmente fuerte Valentino. Me ha exprimido al máximo, porque en la última vuelta he dado todo lo que tenía. Cuando he visto que ha cometido el primer error, he soltado los frenos y he metido la moto como he podido. A partir de ahí he intentado frenar muy tarde, cerrar los huecos. Ha sido espectacular. Me ha recordado a mi primera victoria aquí con Terol, cuando lo di todo.

¿Le ha sorprendido el fallo de Rossi?

No he visto el segundo fallo. Pero en el primero ha frenado tardísimo porque sabía que yo frenaba muy tarde en ese punto y ha querido tapar el hueco. Esta mañana hemos cambiado la moto en el warm up buscando una moto que frenara más fuerte, preparando una última vuelta.

¿Cómo ha vivido las últimas curvas?

No sabía que Vale se había caído y estaba esperando el toque. Me estaba preparando para lo peor, pero he tapado todos los huecos bien y cuando he entrado en la última curva he visto que nadie me metía rueda y ya sabía que era mía.

¿Qué hubiera hecho en caso de batalla?

No tenía estrategia, hubiera sido improvisar. Si él hubiera estado delante hubiera intentado adelantarle en la última curva porque durante todo el fin de semana era muy fuerte ahí, pero Valentino también tenía un buen paso por curva ahí.

Cuando le ha adelantado Rossi, ¿ha pensado en algún momento en conservar el segundo puesto?

Me ha hecho un buen adelantamiento porque cuando me ha bloqueado y cuando ha acelerado me ha sacado tres o cuatro motos que luego me ha costado mucho recuperar. Pero pensaba en darlo todo y, de hecho, he entrado en la primera curva como en el ‘qualifying’, con los ojos cerrados y pensando ‘si la hago, la hago…’.

¿Y él ha podido fallar por su presión?

Yo creo que sí, porque Valentino sabía que estaba ahí y en la curva anterior ya estaba muy enganchado a su moto. Así que sentía que yo estaba ahí atrás. Donde se ha ido largo, creo que tenía claro que si frenaba normal le hubiera adelantado.

¿Cómo de importante es esta victoria para el campeonato?

Muy importante, porque Austin fue una lástima y Jerez un desastre. Y llegar aquí y sentirme bien desde el principio sienta bien. Y encima vuelvo a recuperar el liderato.

¿Y Zarco?

Sabía que al principio iba a dar mucha guerra porque salía con blando, pero una vez que he calentado el medio me encontraba mejor y he podido adelantarle. Ha hecho un buen trabajo porque con blando/blando ha llegado hasta el final.

¿Cómo será la revancha de Rossi en Mugello?

Puede ser divertido, pero Mugello también es una buena pista para mí. Con la Suzuki tuve un buen resultado el año pasado donde podía haber optado a podio. Es un buen circuito para mi estilo.

Y Pedrosa es segundo.

Contento por él, se lo merece y es uno de los más fuertes del Mundial. Será uno de los más duros rivales al título.

Ha tenido un susto también cuando iba detrás de Rossi.

Ahí iba muy enganchado a Valentino, así que he perdido más de lo que podía ganar. Pensaba que se me había ido la carrera porque quedaban sólo dos vueltas y perdía medio segundo. Después me he vuelto a enganchar en el T4 y en la siguiente vuelta estaba ahí en el T1, preparando el ataque.

Viendo las caídas que ha habido, ¿han arriesgado demasiado en esas últimas vueltas?

Creo que sí. De pasar de hacer 1’32.7 a 1’32.2… sí que hemos arriesgado. He empezado a cambiar mapas en la moto a ver si me daba un poco más de potencia pero iba igual.

¿Qué tiene de especial este circuito que se le da tan bien?

Este circuito es especial para mí porque es el de mi primera victoria mundialista, en 125. Me he acordado de aquella pelea con Nico (Terol) mientras se acercaba el final de la carrera contra Rossi. En 2013 también conseguí la victoria en un fin de semana difícil. En 2014 luché aquí con Luis (Salom) y me lo pasé muy bien. En 2015 hice top diez. Y en 2016 conseguí mi primer podio de MotoGP. Es especial correr aquí para mí y se me da bien. Le va bien a mi estilo de pilotaje esta pista. No es la mejor para mí, pero me funciona siempre.