Vettel y Hamilton entierran el hacha… de momento

Antes de que los coches empiecen a rugir en el asfalto del Red Bull Ring, muchas más ganas había de ver los rugidos en la sala de prensa. La FIA, en un intento de estirar la saga de lo ocurrido entre Sebastian Vettel y Lewis Hamilton en la cita de Azerbaiyán, les convocaron a ambos para comparecer ante los medios, con Kevin Magnussen de puro relleno. Había mucha expectativa por ver la primera comparecencia juntos, con luz y taquígrafos, para ver si tenían la valentía de repetirse a la cara lo que habían dicho después de la carrera de Bakú.

Pero no. Ambos dieron una lección de deportividad (o de cinismo, según los malpensados) y pidieron dejar atrás el tema. La rueda de prensa empezó con una pregunta directa a Vettel: ¿se arrepiente de lo que hizo? El alemán tiró de ironía y cierta flema, con el discurso bien aprendido, y fue claro: «Fue un movimiento erróneo y una decisión errónea echarme sobre Lewis. No creo que hiciese un test de frenada sobre mí. ¿Si estoy orgulloso de ese momento? No. ¿Puedo hacer algo al respecto? No. ¿Me arrepiento? Sí».

Como no podía faltar echarle la culpa a la prensa, Vettel giró los cañones hacia los periodistas presentes en la abarrotada sala de prensa del circuito de Spielberg. «Lo que hice estaba mal y me he disculpado. Yo cometí el error y ahora podemos seguir compitiendo. Lo que piensa la prensa no me importa. Me importa Lewis. Por eso, después de hablar con la FIA en París, le llamé. Me importa lo que pasa dentro, no lo que penséis vosotros», atacó.

Las disculpas, que también transmitió a Hamilton vía mensaje de texto, fueron aceptadas por el británico, que con los labios tensos y serio, mostró su hastío al respecto de lo sucedido. «Sebastian y yo hemos hablado. El lunes, después de la carrera, y después me envió un mensaje. Por mi parte, tenemos mucho respeto y vamos a seguir compitiendo. Yo no le frené a propósito. Y en la telemetría se puede ver. Él quería acercarse y fue un error de su juicio. Yo no quería jugar con él y no había necesidad de que él hiciera algo así. Es agua pasada», zanjó al respecto.

No obstante, y pese a las buenas intenciones públicas de ambos, la igualdad que hay en el Mundial hace que esa ausencia de sanción efectiva para Vettel puede ser fundamental a la hora de afrontar la recta final de esta primera parte del Mundial. Entre el británico de Mercedes y el alemán de Ferrari hay 14 puntos, un colchón razonablemente cómodo para el de rojo, pero que no le permite darse ningún respiro si quiere seguir siendo candidato en firme por el título. Hamilton sabe lo que es llegar a verano por detrás: le pasó en 2016, y acabó dándole la vuelta a la situación tras un pequeño bajón de Rosberg. No caben dudas, y como se vuelvan a ver en pista, todas esas buenas intenciones y esa deportividad que han mostrado ante el público pueden caer como un velo de seda.

Alonso, ni en pintura

El mes de julio va a ser frenético en el paddock, y en las sedes de varios equipos. No sólo se están cerrando acuerdos de pilotos para los próximos años, sino también de motores. Carlos Sainz afirmaba ante los medios que quería estar el año que viene en Red Bull y ganar carreras, pero entre bambalinas su agente (Luis García Abad, el de Alonso, toma el papel del relegado Borja Ortiz-Echagüe) habla con Renault y otras escuderías para encontrarle acomodo.

También está en el aire el futuro de Alonso. De las negociaciones entre McLaren, Honda y Mercedes para que los británicos lleven motores de los alemanes puede salir una decisión por parte del asturiano, pero aún queda tiempo por saber la resolución del caso. Por eso, le preguntaron a Lewis Hamilton y a Sebastian Vettel (en Italia se especula con el regreso de Alonso a Maranello) por su opinión de tener al español de compañero. Tampoco en esto se mojaron y tiraron por lo políticamente correcto. «Estoy muy contento con el compañero que tengo», dijo Hamilton sobre Bottas, a lo que terció Vettel: «no soy el responsable de firmar a los pilotos. Prefiero a Kimi».

El español, en su comparecencia ante los medios escritos, en la que se expresó en inglés, explicó que no le afecta lo que opinen el líder del Mundial: «Me da igual, es una pregunta para ellos. Ellos respondieron y ya está. Si preguntas a los pilotos diferentes preguntas acerca de compañeros de equipo o de la posibilidad de cambiar de escudería, responderán cualquier cosa. En Force India, que ahora tienen una batalla dentro del equipo, si les preguntas, ‘oye, ¿quieres cambiar de equipo?’ o si quieren que cambie su compañero, ninguno te va a decir que sí, por ejemplo. Todo el mundo dice que está contento, todo el mundo dice que está centrado en el Mundial... así que es comprensible», contestó a Efe en Austria. El asturiano zanjó con un escuesto «no lo sé»al ser cuestionado sobre si alguno de los dos será su compañero el año próximo.