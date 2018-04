Fórmula Uno Todt: «Que Alonso haga ambos Mundiales es bueno para el automovilismo» Jean Todt, preside la Federación Internacional del Automóvil (FIA). / Efe El presidente de la FIA reconoce que «hoy suena extraño, pero hace veinte o treinta años muchos de los pilotos de F1 también competían en la Fórmula 2 o en el Mundial de resistencia» EFE Madrid Miércoles, 25 abril 2018, 17:27

El francés Jean Todt, que preside la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y ocupa el cargo de Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) en materia de Seguridad Vial, fue, antes de ejercer como máximo mandatario del automovilismo mundial, el más exitoso jefe de equipo de la historia de la Fórmula Uno, en su etapa en Ferrari.

Todt está en Madrid con motivo de la campaña de Seguridad vial que promueve junto al RACE (Real Automóvil Club de España), pero ha querido comentar diversos aspectos de la actualidad del automovilismo y de la F1.

Pregunta: La Fórmula Uno ha cambiado de propietarios y en los próximos años, especialmente a partir de 2021, presumiblemente afrontará nuevos y significativos cambios. ¿Qué opinión le merece esta circunstancia?

Respuesta: La F1 ha sufrido un gran cambio desde que Bernie Ecclestone vendió sus derechos comerciales a Liberty Media. Creo que los nuevos propietarios están trabajando bien, tenemos una gran relación. Estamos trabajando para asegurar el presente de la F1, pero también hay conversaciones con miras al futuro, para cuando venza el Pacto de la Concordia, a finales de 2020. Están discutiendo con los equipos asuntos relacionados con los derechos comerciales, algo que no es nuestra responsabilidad. En lo que a nosotros compete, estamos trabajando con miras al futuro del formato deportivo que debería tener la Fórmula Uno; también en el reglamento técnico, tanto en materia de unidades de potencia como en la del chasis. Estamos llegando a conclusiones, pero no puedo dárselas aún, porque aún no las hay.

P.: Usted forma parte de la historia más exitosa de Ferrari, escudería con la que ganó catorce títulos (seis de pilotos y ocho de constructores). ¿Se imagina la Fórmula Uno sin Ferrari?

R.: Sé que usted se refiere a ciertas declaraciones (en referencia a las efectuadas en su día por Sergio Marchionne, director ejecutivo del grupo FIAT y presidente de Ferrari), pero yo soy pragmático. Me intento centrar en las prioridades; y el futuro de cualquier escudería de la Fórmula Uno o de cualquier equipo en cualquier otra categoría lo vamos a discutir con ellos. No es mi estilo el de entrar en conjeturas, menos con la prensa de por medio. Obviamente, debato con Sergio Marchionne, nos entendemos a la perfección. Conozco muy bien Ferrari. Y siento un gran respeto por Ferrari. Ferrari es el más legendario Gran Turismo («GT car»), es la marca más legendaria y el coche de carreras más legendario, tanto en la F1 como en la resistencia. El automovilismo le debe mucho a Ferrari; y Ferrari tampoco sería lo que es sin las carreras de coches. Al final del día deberíamos evitar hablar de conjeturas, de especulaciones y de amenazas; y asegurarnos de tener a todos los equipos a bordo en la Fórmula Uno.

P.: Está usted en España para promover campañas de seguridad vial. La principal figura del automovilismo español es Fernando Alonso. ¿Qué opina de que, además del de F1, vaya a correr también el Mundial de Resistencia (WEC)?

R.: Es una decisión muy personal. Y hay que respetarla. Pero creo que es bueno para el automovilismo. Alonso, además, es uno de nuestros embajadores en términos de Seguridad Vial. Y está muy interesado en promocionar el automovilismo. Tiene grandes programas para el desarrollo del kárting. Tiene un importante circuito y una gran academia de karts en España. Y acaba de lanzar un importante programa hace unas semanas en China. Es piloto, le gusta el automovilismo y, además, quiere devolver a la juventud parte de lo que el automovilismo le ha dado. Le gusta la Fórmula Uno y el Mundial de resistencia. Yo no puedo juzgarlo.

P.: Pero usted fue uno de los mejores estrategas del automovilismo, en diferentes categorías. ¿Es buena la estrategia de Alonso?

R.: Hoy suena extraño, pero hace veinte o treinta años muchos de los pilotos de F1 también competían en la Fórmula 2 o en el Mundial de resistencia. Además, hace años teníamos muchos test de F1 y ahora ya casi no se hacen. Así que creo que es algo personal. Si él lo quiere y su equipo se lo permite, está fenomenal que lo haga.

¿Alonso en Indianápolis? Es como si Usain Bolt se dedicase ahora, después de haber sido el mejor en los 100 lisos, a correr el maratón.

P.: ¿Usted se lo hubiese permitido?

R.: Sí. Yo, personalmente, lo hubiera permitido, porque es importante sacar lo mejor de cada piloto y para ello hay que darle libertad y confort. Así que creo que acierta haciendo lo que hace.

P.: ¿Y qué le pareció que compitiese en las 500 Millas de Indianápolis?

R.: Kimi Raikkonen también se fue a los rallys. Fue valiente. Es como si Usain Bolt se dedicase ahora, después de haber sido el mejor en los 100 lisos, a correr el maratón. No lo va a ganar. Es algo muy difícil, es una categoría diferente; y tienes que ser muy valiente para hacer algo así. Insisto: es una nueva experiencia.

P.: Pero al no ser aún tan grande la F1 en Estados Unidos, ¿no cree que también fue una buena operación de márketing y bueno para el automovilismo, en general, que Alonso corriera en Indianápolis?

R: Seguro. Estamos en un mundo muy diverso, a la gente le gustan cosas muy diferentes. El fútbol no es tan popular en Estados Unidos como en España, por ejemplo. Se trata simplemente de una cuestión de probar.

P.: Una pregunta más personal. ¿Sigue algún deporte en el que no haya coches?

R.: Estoy realmente ocupado con las cosas en las que mejor me desenvuelvo. Y del resto de los deportes no entiendo tanto.

P.: ¿Pero no ve ningún otro, fuera del automovilismo?

R.: Veo algo de tenis. Y me encanta (Rafael) Nadal, que es un gran tipo y es otro de nuestros embajadores. Así que cuando puedo, lo veo. También me encantan las motos. Me encanta (Marc) Márquez, que también es otro de nuestros embajadores, así que, con más motivo espero que ustedes nos ayuden a promocionar nuestras campañas de seguridad vial. Tanto Nadal, como Márquez y Alonso, son tres embajadores españoles muy importantes, en tres deportes que me gustan. Y, por cierto: también es embajador nuestro Antoine Griezmann, que juega en el Atlético de Madrid.