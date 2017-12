Michael Schumacher, a la espera del milagro que no llega

Cualquiera puede hacer este experimento cuando se acerca el 29 de diciembre: buscar en google 'Michael Schumacher'. El número de noticias se multiplica con respecto a otros días, y es que esta fecha ya está marcada en rojo para los aficionados al motor desde 2013. Aquel día, en la estación alpina de Méribel, el 'kaiser' que había destrozado casi todos los récords posibles y más (algunos ya empiezan a caer) se dejaba la vida tal y como la había conocido por una desafortunadísima caída haciendo esquí.

Desde entonces, cada día se ha convertido en una batalla contra la muerte para el hombre que se la jugó en 307 grandes premios. Y ya son más de 1.460 batallas ganadas, minuto a minuto, y acompañado por un ejército de fisioterapeutas, médicos y cuidadores que se rigen bajo las órdenes de la comandante Corinna, la esposa de Schumacher y, según los rumores más fiables, la única persona a quien reconoce.

El estado de sitio al que haya sometido la casa familiar en Suiza hace que las noticias lleguen con cuentagotas. Alguna declaración suelta, como la que realizó el presidente de la FIA, Jean Todt, en la última gala («echamos de menos a Michael, la lucha sigue») del organismo, mantienen la esperanza acerca de una posible recuperación, pero los médicos son cada vez más pesimistas. El daño físico y cerebral que padece Schumacher, por muchos cuidados paliativos que le practiquen, es irrecuperable.

Las noticias que no sean declaraciones confirmadas por la propia Corinna o por Sabine Kehm, su representante y ahora encargada de dirigir la carrera deportiva de Mick Schumacher, no se pueden considerar reales. La familia no tiene ningún miedo a utilizar todas las armas a su disposición: la revista 'Bunte', suiza, fue condenada por publicar que Michael había vuelto a caminar y el ladrón que había robado el expediente médico se suicidó en su celda.

Pero más allá de las historias de conspiración (los hay que dicen que Michael Schumacher lleva tiempo muerto, pero que la familia se niega a confirmarlo para que sigan fluyendo los ingresos económicos), la única realidad es que el Michael Schumacher que el mundo conoció ha desaparecido. El milagro médico no llega, por mucho dinero que se gasten en cuidados paliativos, y cada día que pasa acerca a un destino que, tarde o temprano, nos llegará a todos.

Un hijo piloto, una hija amazona

Desde aquel 29 de diciembre de 2013, la vida les cambió radicalmente a los Schumacher. Corinna asumió el peso familiar, pero los niños se vieron obligados a madurar de golpe para llevar parte de la carga que ahora le tocaba a su madre. Pero la genética, es la genética, y los dos ya empiezan a despuntar en el deporte.

El más conocido es el caso de Mick. El heredero decidió que ya era hora de cumplir con su destino y dar el salto a la competición de manera más seria hace unos años y, tras empezar en el karting tímidamente como Mick Betsch, con el apellido materno, desde el accidente de su padre lució en su blasón el legendario apellido de su padre. Su nombre ya está en la lista de jóvenes talentos de Mercedes, y pocos dudan de que tarde o temprano se subirá a un Fórmula 1.

Menos conocida es la historia de Gina-Maria, la hija de la familia. A sus 20 años, es una apasionada de los caballos y de hecho compite en las categorías de doma vaquera y saltos. En la primera categoría, de hecho, es una amazona 'top', y ha ganado 10 de las 15 competiciones en las que ha tomado parte. Actualmente ocupa el puesto 23º en el ranking mundial de jóvenes de doma vaquera. En sus redes sociales, especialmente en Instagram, muestra su amor por el mundo equino, que mezcla con frases inspiradoras en las que muchos leen mensajes no sólo hacia sí misma, sino también hacia su padre.

Conforme pasen los días, el interés hacia Michael Schumacher caerá de nuevo en el gran público. Cada poco llegarán las preguntas, o el 'breve' en un periódico alemán o suizo que levante de nuevo un poco de expectación, pero poco más. El estado de Michael Schumacher, lamentablemente, ha quedado reducido a un aniversario.