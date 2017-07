Un extremeño en la cantera de la F1 Manuel Ayuso, miembro del equipo ARUS. :: hoy Unas 600 universidades compiten con sus diseños en estático, sin carreras, bajo la lupa de constructores y grandes escuderías El dombenitense Daniel Ayuso, en el equipo ARUS para presentar el monoplaza en Alemania y Austria MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Domingo, 30 julio 2017, 09:50

badajoz. Si los clubes de fútbol tienen filiales y cantera para pensar en el futuro, las escuderías del automovilismo más elitista pueden echar un vistazo a la Fórmula Student, una competición universitaria de índole mundial creada en los 80 donde captar jóvenes talentos. Si algo evidencia la Fórmula 1 de los últimos años es que tan importante parecen ser los nervios de acero de Fernando Alonso como los cerebros de esa legión de ingenieros cuya lucha no es otra que adelantarse, milésima a milésima, al tiempo. Es el sueño de Daniel Ayuso, dombenitense que pertenece al único equipo andaluz en competición, el ARUS, procedente de la Universidad de Sevilla. Tal vez le suene el teléfono algún día porque sus trabajos en electrónica, la parcela que más le atrae, han despertado la atención de un jefe de escudería.

Dada la cercanía con la localidad hispalense y el casi centenar de miembros del equipo -en eso se asemejan a sus hermanos mayores del gran circo-, Ayuso no es el único extremeño del ARUS. Le acompañan Andrés Becerra, de Fuente de Cantos; Miguel Ángel Morales, de Alburquerque; Ignacio Sanz, de Monesterio; Enrique Carpintero, de Jerez y María Borrella, de Cáceres. La Universidad de Extremadura no tiene presencia en una competición que engloba a 600 universidades del planeta patrocinada por grandes firmas del motor como BMW, Nissan Opel, Audi o Volkswagen, entre otros.

De momento, Daniel se tiene que conformar con ayudar en la sección de marketing. Apenas toca el bólido, dice, pero su trabajo es tan necesario como los demás porque el aspecto económico del proyecto es clave. Estudiante de 21 años del tercer curso de Ingeniería de Telecomunicaciones, su principal misión es la búsqueda de patrocinadores. «Todos somos universitarios y estamos aquí porque nos apasionan los coches, la ingeniería y la Fórmula 1. Sacamos tiempo de donde sea ya que nuestras carreras son muy exigentes para dedicárselo al equipo sin ganar nada a cambio. No hay beneficio ni dinero. Tenemos que buscarnos nuestros patrocinadores y para eso está mi departamento. Yo espero que para el próximo año pueda entrar en el de electrónica, que es lo que más me gusta», explica.

El punto de partida es el motor Honda que porta el bólido, de 600 centímetros cúbicos. Es lo único del monoplaza que no fabrican ni diseñan estos universitarios. Lo demás lo ensamblan ellos. Todo cocinado por las privilegiadas mentes de los alumnos, en su mayoría ingenieros en ciernes de la Escuela Técnica Superior sevillana. En el departamento de Manuel hay hasta un ingeniero aeroespacial. El motor deben comprarlo ellos. «Ojalá nos los proporcionara gratis Honda», suspira el joven dombenitense. «Hay que presupuestarlo todo, captar apoyos de las empresas. Que no nos den dinero, pero sí ayudarnos con los materiales. Por eso el coche va repleto de anuncios, como en el espejo al que miran. Después, los examinadores analizan los costes de cada presentación y hay más puntos para quienes sean más ahorradores», añade.

La meta no es otra que dar buena imagen en los principales circuitos del mundo. Desde Estados Unidos a Australia, pasando por Europa y Asia. En este 2017, el ARUS competirá el 31 de julio en Hockenheim (Alemania) y del 8 al 13 de agosto en el Red Bull Ring de Austria. En el trazado austriaco es el único equipo español que ha pasado el corte. Pero no es un Mundial de Fórmula 1 al uso. No hay 'pole position', ni bandera de cuadros, ni el famoso 'graining' que Lobato y Pedro de la Rosa se afanaban en describir a los neófitos aficionados en España. Ni siquiera salidas apuradas de boxes. Es más estático. Se trata de presentar los ingenios más innovadores y mejor fabricados para que la industria automovilística tome nota. Para ello, un lujoso cartel de jueces evaluará desde el diseño hasta el análisis de costes o el plan de negocios. Por ejemplo, como embajador de la Fórmula Student hallamos a un icono como Ross Brown, el que fuera máximo responsable de Mercedes en la F1. En otras pruebas más dinámicas sí se analizan la fiabilidad, eficiencia del carburante, el rendimiento o la mismísima velocidad pese a que la estrella no es el piloto.

No todo es ganar

Como sucede en la cantera del fútbol, aquí la clave es aprender practicando. Ganar es positivo pero no centra cada esfuerzo. Muchas de estas complicadas carreras carecen de medios prácticos y ése es el motivo por el que los universitarios se interesan. «Nos viene muy bien porque aprendemos practicando, cada uno en lo suyo. Lo que hacemos es ganar experiencia para intentar en un futuro trabajar en el sector automovilístico. Hay muchos ojeadores de la Fórmula 1 en los circuitos, que eso es un sueño para todos nosotros. Además, hay mucho compañerismo, nos llevamos muy bien con los 'rivales'. Tenemos muy buena relación, por ejemplo, con la Universidad de Navarra».

McLaren o Ferrari se plantean el coche de la temporada próxima, así que ellos también. Este año han diseñado cuatro monoplazas y para el próximo desean ser el único equipo español en presentar dos a la vez, uno eléctrico y otro de combustión. Eso implica, como narra Manuel, que el presupuesto ascienda de los 40.000 euros del segundo a los 50.000 del primero, aproximadamente, y que de los más de 50 alumnos iniciales hayan crecido hasta los 95, todos en un grupo de whatsapp.

Estructurados jerárquicamente con un 'team manager' a la cabeza como director, el ARUS se divide en dos grandes áreas, una organizativa y económica y otra más técnica. Se reúnen para trabajar en la propia facultad y tienen una sala en el aeropuerto sevillano, además de alguna nave de un taller con el que mantienen un acuerdo de patrocinio, según matiza el estudiante extremeño. En estos momentos, el coche que les tiene ocupados está de pruebas en el circuito de Jerez. Quizá algún día alguien de la mítica marca del Cavallino Rampante se fije en él.