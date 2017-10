Red Bull ata a Verstappen hasta 2020

Max Verstappen es, probablemente, la mayor irrupción reciente en la Fórmula 1. Por ese motivo, es normal que en Red Bull no quieran soltarle. El equipo de las bebidas energéticas se ha asegurado la continuidad del holandés hasta, al menos, 2020. La renovación, anunciada minutos antes del inicio de los entrenamientos libres del GP de Estados Unidos, no sólo garantiza que tendrán un piloto potencialmente campeón del mundo, sino que cierra la posibilidad a que llame a la puerta cualquier otro equipo (Ferrari o Mercedes, fundamentalmente) para ficharle.

«Siempre me han apoyado con mis ambiciones, y soy consciente de que las comparten. Su apoyo, el de la gente en la fábrica, el de los mecánicos en el box, sin importar lo que ocurriera en la pista, ha sido siempre del cien por cien. ¡También hemos tenido momentos divertidos! Estoy muy contento de seguir comprometido con Red Bull Racing, y deseando trabajar junto a ellos para disfrutar de más éxitos en los años que están por venir», destacó el holandés.

Comparado (y lastrado por ello) con el mismísimo Ayrton Senna, Verstappen es un piloto de los que hacía mucho tiempo que no se veía. Rápido, arriesgado y con capacidades innatas desde muy pronto, a sus 20 años tiene potencial para arrasar no sólo con los récords del propio 'Magic', sino con los del mismísimo Michael Schumacher. El apoyo de Red Bull está siendo fundamental en su carrera y, pese a que 2017 no ha sido un año fácil, se ha ganado la confianza y el respeto (a veces también el miedo) de sus rivales. Daniel Ricciardo, su compañero, se ha convertido además en su amigo y complemento perfecto, convirtiendo a Red Bull en uno de los equipos más completos de la parrilla.

En su palmarés, a falta de lo que ocurra en las cuatro carreras que quedan de 2017, Verstappen ya cuenta con dos victorias, diez podios, una vuelta rápida y, curiosamente, ninguna 'pole'. Es, quizá, su mayor defecto: no sabe ser rápido a una vuelta; sólo sabe ser rápido siempre.