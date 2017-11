Mundial de Resistencia Alonso se sube al Toyota este domingo Fernando Alonso, con la afición en el GP de Brasil. / AFP El asturiano, que vivió este sábado en directo la cita de las 6 horas de Baréin, confirmó que formará parte del test de novatos en el circuito árabe DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Sábado, 18 noviembre 2017, 18:37

La sonrisa con la que Fernando Alonso apareció en el ‘paddock’ del circuito de Baréin lo decía todo. Acompañado de su fiel Luis García Abad, el asturiano asistió al cierre del campeonato 2017 del Mundial de Resistencia, oficialmente invitado por la familia real bareiní. El español se paseó por los diferentes motorhome, especialmente por el de Porsche, donde estaba su amigo Mark Webber que, ya retirado, no se quiso perder la despedida de la marca alemana del campeonato que han dominado en los últimos años.

Sin embargo, la noticia estaba en el box rival, el de Toyota. Horas antes de que se diese el banderazo para el arranque de las 6 horas de Baréin, Gacía Abad salía del motorhome de la marca nipona después de haber confirmado la agenda que iba a tener que seguir su piloto este domingo. Y es que, para Alonso, lo de menos era ver la carrera que puso el cierre a la temporada del Mundial de Resistencia.

El propio Alonso lo confirmó a quienes se lo preguntaban: «¿Vas a estar este domingo en el test de novatos del WEC?». «Es bastante seguro que haré los test. Estoy muy feliz y emocionado. Es una gran oportunidad conducir uno de estos alucinantes coches, unos híbridos con un superrendimiento», decía, notablemente satisfecho. La disputa de esta jornada estaba más que apuntada en su agenda, si bien no se confirmó oficialmente hasta el día antes para evitar exceso de presencia mediática. Alonso ya había visitado la sede del equipo Toyota Gazoo Racing en Colonia (Alemania), unos días antes para hacerse el asiento a medida y ajustar los últimos detalles.

Junto a Alonso estará el francés Thomas Laurent, que con sólo 19 años ya sabe lo que es triunfar en el WEC en el equipo del actor Jackie Chan, el DC Racing de la categoría LMP2. El otro corredor del trío de la estructura de Toyota será Mike Conway, mucho más veterano, y que ejercerá de mentor y profesor de los dos novatos este domingo.

¿Y Le Mans?

Aunque Alonso decía que este test ya es un regalo para él, en realidad no es más que un trámite para su gran sueño, que se resiste a confirmar. La pregunta, después de confesar que iba a disputar los test, era obligada. ¿Significa que va a estar en la parrilla de salida de las 24 horas de Le Mans? Ahí la respuesta no fue tan clara.

«Ya veremos. Es una posibilidad que está totalmente abierta y nada está cerrado del todo. De momento, el test es una cosa bonita y un pequeño regalo que tengo para este domingo. Para el año que viene ya veremos en los próximos meses», zanjó al respecto.

El motivo de tanto secretismo, aparte de dejar que sean otros quienes manejen los tiempos, es por las reticencias que muestra McLaren a dejarle. En Toyota quieren que Alonso no sólo dispute las 24 horas de Le Mans, sino todo el campeonato. El equipo que paga, y muy bien, al asturiano, se comprometió a dejarle disputar la carrera en La Sarthe, pero no así todo el campeonato. Más dudas aún les entraron cuando, a partir de 2018, el WEC se va a convertir en un ‘supercampeonato’ que se disputará en dos años y que contará con dos ediciones de las 24 horas de Le Mans. Aunque todo está acordado con Toyota para la cita de junio, no así la presencia del español en el resto de carreras.

Las dudas de McLaren están bien fundadas. Al español ya le han ‘regalado’ las 24 horas de Daytona en el equipo del jefe Zak Brown, el United Autosport, a finales de enero, y entienden que es suficiente para prepararse para la conocida como la carrera más grande del mundo. Incluso estarían dispuestos a liberarle para disputar los test de Le Mans y, si hiciera falta, las 6 horas de Spa, que es la prueba del campeonato previa a la francesa. No obstante, dejarle competir todo un campeonato entero que, además, choca con los compromisos del Mundial de Fórmula 1, es demasiado.