Alonso: «No ha sido una carrera buena»

Fernando Alonso estaba bastante decepcionado tras no poder puntuar en el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1. El asturiano admitió que no había sido "una carrera buena" y se resignaba a pensar ya en la cita de Japón: "A ver el fin de semana que viene…", levantaba los hombros.

El asturiano quitó hierro a lo sucedido con Magnussen, a quien criticó. "La típica acción que no lleva a ninguna ganancia para ninguno de los dos pilotos y que de vez en cuando vemos con algunos de los pilotos que tenemos aquí, pero afortunadamente esta vez salió todo bien", dijo, aunque analizó que perdieron "tres o cuatro segundos en una maniobra que seguramente iba a tener el mismo resultado al final. La curva ya estaba hecha, y estábamos ya negociando la dos, pero bueno, son cosas que pasan".

De todas formas, el resultado final no se decidió ahí, sino mucho antes. Concretamente, en la salida. "En la primera y la segunda curva hubo un poco de lío ahí con los Williams, perdimos ahí el tren de cabeza y nos quedamos detrás de mucho tráfico siempre", dijo Alonso.

Sainz ve el lado positivo: «No esperaba este ritmo»

Aunque abandonó, Carlos Sainz sacó el lado positivo de su actuación general del fin de semana en Malasia. "Estábamos haciendo una muy buena carrera. Creo que teníamos un muy buen ritmo con las superblandas, incluso mejor de lo que esperábamos. Gracias a ello teníamos la oportunidad de hacer la parada y salir con gomas frescas para adelantar a los Renault y los McLaren, que iban con ruedas viejas", analizó.

"Teníamos una muy buena oportunidad de sumar puntos otra vez cuando ni siquiera lo pensábamos. No esperábamos este ritmo que hemos tenido hoy. Nuestras simulaciones ahora sí nos daban dentro de los puntos, por lo que ha sido una jornada positiva en términos generales para el equipo", destacó.

Sin embargo, las sensaciones no dan puntos ni resultados si no se cruza la meta. Sainz se resignaba al apuntar que, simplemente, había tenido un problema de motor, "sin más", y que no podía hacer mucho más. "Lo bueno es que hay una carrera en siete días y podemos recuperarnos. Cuando hay algo fuera de tu control, pero vienes haciendo una buena carrera, el disgusto, la verdad, es un poco menor", sonrió para acabar.