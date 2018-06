RALLYE Dominio luso en la Baja TT pacense Alejandro Martins y José Marques en su Toyota Hilux, ganadores de la Baja TT extremeña. :: NACHO SALVADOR Alejandro Martins y José Marques se imponen en la II Dehesa Extremadura a los mandos de un Toyota Hilux con un tiempo de 5:46:13 REDACCIÓN Lunes, 11 junio 2018, 09:13

badajoz. Espectacular, exigente y muy competitiva ha resultado la segunda edición de la Baja TT Dehesa de Extremadura, valedera para el Campeonato de España de Rallyes Todoterreno, la Copa de Regularidad, las competiciones monomarca Mitsubishi Evo Cup TT y Copa Yamaha YXZ, además de la Copa Ibérica de Rallies Cross-Country y el Trofeo Tierras del Gran Lago de Alqueva, que se ha disputado este fin de semana por tierras pacenses. Hasta un total de 16 vehículos han tenido que abandonar la carrera por diversas averías y situaciones de carreras, entre ellos el propio presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó que se retiraba en el tramo Almendral-Salvaleón.

Victoria de la general de la carrera para los portugueses Alejandro Martins y José Marques a los mandos de un Toyota Hilux y un tiempo de 5:46:13 horas en completar los 450 kilómetros cronometrados por una decena de localidades de la provincia de Badajoz, según informa la Federación Extremeña de Automovilismo (FEXA). Segunda posición de la general para Daniel Solá y Mónica Plaza, del equipo canario Auto Laca Competición, con un Can Am Maverick X3 a 13:24 minutos de los vencedores, que además se imponían en la categoría de buggies. La tercera plaza de la general fue a parar a la dupla portuguesa conformada por Nuno A. Figueiredo y Pedro José Alfonso con su Mokka Proto a 14:10 minutos de sus compatriotas. Los madrileños del GPR Sport, Rubén Gracia y Sergio Peinado, colocaron su Ford Ranger GPR17 en cuarta posición y los castellano-manchegos Luis Jesús Recuenco y Víctor M. Alijas con su Toyota Hilux finalizaron en quinta posición, a más de 22 minutos de los vencedores. La navegante cacereña Susana Guerrero acababa en vigésima quinta posición de la general y undécima en la categoría de buggies junto al andorrano Jordi Pons con un Can Am Maverick X3 del equipo catalán Trivimon.

En cuanto a la vertiente de Regularidad, victoria para la dupla conformada por Jesús Luque Barraza y María Luisa Villegas Mesa, con un Jeep Grand Cherokee con un total de 374 puntos de penalización. Segundos, los extremeños Rubén Ávila Fernández y Juan M. Amaya Domínguez, con 391 puntos con su Nissan Patrol; y tercera posición para Javier Yunta de la Fuente y Jaqueline Ricci Ferris con 632 puntos y otro Jeep Grand Cherokee.