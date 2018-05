El mejor español en la recta de meta ha sido Xavi Vierge. Intentó cazar a Francesco Bagnaia, pero no pudo finalmente con el italiano. Es la primera vez este año que no hay españoles en el podio. El abandono de Alex Márquez y la caída de Jorge Navarro en la primera vuelta restaron muchas de las opciones. Iker Lecuona ha sido 9º, mientras que Joan Mir no ha podido mejorar su posición de salida y se tiene que conformar con el 11º puesto.