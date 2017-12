MOTOCROSS David García se alza con el campeonato regional David García, en Miramontes. La prueba de Pueblonuevo de MIramontes pone final a la temporada REDACCIÓN BADAJOZ. Jueves, 14 diciembre 2017, 08:13

El pasado domingo se disputó en el circuito de Motocross 'El Vivero' de Pueblonuevo de Miramontes la última prueba puntuable para el Campeonato de Extremadura de Motocross 2017, abierta al nacional y donde participaron pilotos de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, Alicante y Extremadura.

El top-5 de la clasificación final conjunta del Élite Open lo formaron: 1º Joel Antón; 2º Carlos Abel Peinado; 3º David García; 4º David Braceras y 5º Alex Gamboa. En MX85 venció el madrileño del MX Reina, David Beltrán. Le acompañaron en el podio Cesar de la Casa, también del MX Reina en segunda posición y el extremeño Mario Moreno, del MC Miramontes, tercero. En el MX65, la victoria fue para el cacereño de Las Arenas Off Road Fran García; la segunda plaza fue para el piloto del MC Talavera, Daniel Rodríguez; y tercero el piloto de Las Arenas Off Road, Felipe Hernández. En el MX50, los pilotos de Las Arenas Off Road coparon el podio: Sergio Gil, Alonso Parejo y José Luis Moreno.

Con esta prueba finalizó el Campeonato de Extremadura de Motocross 2017 y se proclamaron los campeones extremeños 2017, que han sido: Élite Mx1: David García Criado. Élite Mx2: Juan Antonio Collado Bonilla. MX Sub-18: Cesar Aparicio Gallego. MX Máster: Juan Carlos Ferrera. MX85 cc: Mario Moreno Martín, MX65 cc: Francisco Javier García Castaño y MX50: Sergio Gil Cantalejo.