Del altar al asfalto El Dacia espera a Mar y Manuel el día de la boda. A la derecha, la pareja en el Campeonato de España. :: hoy Mar Espinar se hizo copiloto de Manuel, ahora su marido, y ambos celebraron su luna de miel con un podio en Ferrol. Almendralejense de adopción, es la única extremeña que participa en el Campeonato de España de Rallyes, donde es la sexta mujer MARCO A. RODRÍGUEZ Sábado, 2 septiembre 2017, 08:33

El pasado 24 de junio el santuario de La Piedad, en Almendralejo, acogió la boda de una pareja de extremeños, él natural de la localidad de Tierra de Barros y ella de Hernán Cortés. Hasta ahí, todo normal. Pero nada más lejos de la realidad. Atónitos, los lugareños que pasaban por allí aquella calurosa tarde se asombraban del vehículo que aguardaba a los novios junto a la entrada de la iglesia, vestido con las habituales flores, lazos y adornos que publicitan la idílica unión.

Todos sobre un Dacia Sandero para competición de rally, ataviado con innumerables pegatinas, el dorsal número 72 y unas llamativas bandas decorativas azules sobre un predominio del blanco en la carrocería. No era una boda al uso. No una más.

Se casaban Mar Espinar y Manuel Reyes, copiloto y piloto de rallyes, «una boda temática», como recuerda ella, una auténtica apasionada del automovilismo. Tanto, que no hubo viaje de novios sino competición en Ferrol, donde se desplazaron poco después del enlace con notable éxito pues lograron subir al podio como terceros. Del altar al asfalto -o fue al revés- y del asfalto al podio. Y no es un podio barato, hablamos del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto, en la categoría llamada Copa Dacia Sandero, donde ambos ocupan el tercer puesto.

La vida de Mar transcurre sobre las cuatro ruedas. Lo tiene tan claro que ni siquiera sueña con ser piloto, que sería lo lógico. Como se menciona en el gremio, viaja en el 'asiento del miedo', a la derecha del piloto marcando el camino sin tocar un milímetro del volante o el acelerador. Su sueño es mejorar como copiloto y ascender en el campeonato nacional. Está en la senda correcta. En su temporada como novata, el año pasado, terminó octava mejor mujer copiloto de España. En la 2017 es sexta en ese apartado.

Siempre estuvo a la sombra de su marido, hasta que la baja por motivos laborales de su acompañante -un familiar de él- le abrió el hueco en la recta final de 2016. Se matriculó en un curso, probó con su estreno en el Rally Histórico de Jarandilla y acabó alistada al nacional. Hasta entonces colaboraba con la intendencia, burocracia, desplazamientos, etc. Ayudándole en todo lo que Manuel precisara. Ahora interviene también dentro de ese habitáculo tan claustrofóbico que es la cabina.

Espinar Copiloto de rally: «El coche llamaba mucho la atención en la boda y la gente que pasaba por allí paraba y nos hacía fotos. Estamos colgados»

No se enfada si le comentamos que parece un poco 'friki' porque es la primera en reconocerlo. Incluso más que su marido, asume, que acumula diez años de experiencia. «Estamos colgados, completamente, es verdad. Esto lo vivimos mucho y no deja de ser una aventura que podremos contar el día de mañana. El día de la boda pusimos el coche en la entrada y la gente paraba y se hacía fotos con nosotros. Estaban alucinados. Yo al final no me subí para ir al hotel de la celebración porque no cabía con el velo, pero no me hubiera importado», rememora Mar.

«El coche llamaba mucho la atención. Imagínate a la gente al verlo allí con una novia casándose. Nos hacían fotos. En Almendralejo hay mucha afición, pero, que sean un marido y su mujer, los dos... Yo creo que se pensaban que estamos locos».

La boda fue «temática» -describe-, todo orientado al mundo de los rallyes, desde los mecheros que se entregaban adornados con los nombres de los tramos del campeonato de España, a la señalización de la distribución de los comensales con fotos de las pruebas o una especie de 'photocall' donde el fotógrafo oficial apuntaba hacia un poster con el Dacia de fondo.

Unos días después partieron hacia Ferrol, donde se subieron al podio como terceros en la Copa y ella tercera fémina en el Campeonato de España. «No tuvimos luna de miel como todo el mundo. Teníamos que correr en Ferrol y fuimos allí y se nos dio muy bien».

Un mundo de hombres

Mar Espinar Díaz -del Motor Club Almendralejo- tiene el mérito de ser la única extremeña que ha competido en el Campeonato de España de Rallyes, al menos desde los orígenes de la federación regional. A nivel autonómico sí hay mujeres de aquí, pero no en el estatal. Es consciente de que pelea en un mundo de hombres, algo que no le intimida. «Es un mundo muy machista, pero si tienes las cosas claras no pasa nada porque eres uno más. Ellos son mayoría y no sólo los pilotos, todos son hombres, mecánicos, etc. Nosotras, al estar en minoría, nos arropamos más. Es como si tuvieras que hacer de hombre», subraya.

Que Mar y Manuel sean marido y mujer no perjudica a la relación deportiva de alto nivel. Intentan distanciar su condición de matrimonio del ámbito competitivo y aseguran que cada vez están más compenetrados.

Eso no significa que existan los típicos conflictos. «Tiene de todo ser una pareja. No es que acabemos a palos, pero más de una voz nos hemos dado. Eso de '¡para, que me bajo aquí!' o al final de este tramo. Es verdad que hay mucha tensión y adrenalina subidos al coche y yo además soy muy, muy exigente. Si un matrimonio ya es difícil, imagina con la tensión que hay subidos en el coche. Pero no es una guerra», asegura entre risas. Un machismo que no le preocupa en su entorno competitivo, pero que no tolera en la conducción habitual. «Me enfado mucho cuando un hombre me pita, o se me queda mirando o te dice algo cuando vas conduciendo por la ciudad. Pienso, '¿qué se pensará éste?'. Lo llevo muy mal eso, sí.

En el horizonte de esta curiosa pareja, el Rallye Princesa de Asturias en Oviedo, el Rallye de la Vendimia en Almendralejo y el Rallye de Llanes. Eso en septiembre. Después Santander, Alicante y Madrid. Se trata de un hobby, no una profesión. No tienen ni sponsor, salvo llevar el nombre de la empresa de Mar, 'Espinar Díaz e Hijos', de fabricación de maquinaria agrícola. Manuel tiene una empresa dedicada a la construcción. «Esto es caro y nos quitamos de otras cosas», se lamentan.

Un 'virus' que Mar está inoculando en su hija Irene, de apenas cinco años y que viaja con ellos a las diferentes pruebas. La madre dice que la niña es su fan número uno, un «calco» suyo y que de vez en cuando le escucha decir eso de «¡derecha tres!», «¡izquierda en cuarta!». Hasta considera que se está volviendo «un poco loca». Puede que dentro de unos años un Subaru o similar la espere el día de su boda.