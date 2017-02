La fábrica de buenos conductores

El Rallye de la Vendimia de Almendralejo ya se acerca al medio siglo de vida. La prueba automovilística más veterana de Extremadura ha sembrado toda una escuela de aficionados al motor en Almendralejo y en la comarca. Generación tras generación, hay familias y grupos de amigos que van compartiendo ese gusto por los rallyes y la conducción deportiva. Pero los tiempos van cambiando y cada vez hay menos carreteras aisladas y en peor estado donde se pueda aprender a pilotar un coche con las indicaciones de algún amigo. Y, por el contrario, la afición sigue igual de viva, no sólo en Almendralejo sino en toda Extremadura, donde hay varias escuderías y muchos aficionados al mundo del motor.

Uno de esos aficionados, el joven Alberto Espino, ha crecido desde siempre con ese amor al automovilismo. Desde 2008 lleva además compitiendo año tras año en el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto y ha logrado varios premios nacionales en otras tantas pruebas. De ahí que cuando pensó en montar su propia empresa no dudó en centrarse en lo que más conocía. Aunque desde 2014 ha estado impartiendo cursos de copiloto en una escuela de formación profesional, no fue hasta el año pasado cuando se decidió a montar su propia escuela, la primera escuela de formación extremeña dedicada no sólo al automovilismo deportivo sino también a la formación sobre conducción eficiente, segura y de seguridad vial. La demanda parece estar garantizada. Se han hecho ya varios cursos y ya han llegado personas desde varios puntos de España.

El pasado fin de semana se impartió un curso básico de una jornada y congregó en Almendralejo a aficionados de Extsremadura y otras comunidades. Además, ahora acoge otro curso, éste ya de perfeccionamiento, para el que se han inscrito personas de toda España, incluso de Bilbao, Mallorca o Valencia.

Y es que el tetracampeón de España de Rallyes de Asfalto y Tierra, Carlos del Barrio, ha atraído a muchos aficionados que querían escuchar sus consejos. Con cursos de entre 20 y 25 alumnos, la mayoría de los alumnos son varones, porque, como confirma Alberto Espino, aunque «cada vez hay más mujeres interesadas en el automovilismo», la mayoría son hombres y la edad media está en torno a los 30 años. Otra curiosidad, las mujeres que llegan a este deporte lo hacen como copilotos.

Las instalaciones donde se imparte la formación están en Almendralejo, pero la empresa de Alberto, almendrajense de 28 años de edad, también imparte cursos fuera. Ya tienen cerrado uno en Portugal y otro en Elche, tanto de copilotaje como de pilotaje avanzado. Cada vez la formación en torno al automovilismo se amplía más y ya se ofertan también cursos para cronometradores o de preparación previa a las carreras. En definitiva, todo lo que tenga relación con la organización y seguridad en las carreras.

Los amantes del motor saben que el disfrute de sus máquinas, sean motos o coches de cualquier segmento, está aún mayor y más seguro con unas nociones avanzadas sobre conducción. Si cada vez son más populares los cursos de conducción segura para motoristas, no se han quedado atrás los de conductores. Se trata de pequeños trucos o consejos que hacen que un conductor no sólo pueda salvar la vida en condiciones extremas, sino que te ayude a ahorrar combustible o a que la vida útil de los neumáticos de tu vehículo sea mayor. Bien a nivel personal o para empresas, la formación sobre una conducción segura está comenzando a ser cada vez más demandada.

Se estima que conductores profesionales formados pueden tener menos accidentes, con lo que la empresa se ahorra en costes de bajas o de siniestros en sus vehículos.Estos cursos pueden ir destinados a personas «que en sus empresas se les requiera algo de formación sobre conducción eficiente, seguridad vial o conducción segura».

Los conductores habituales saben que en ocasiones se hace necesario reciclar los conocimientos sobre las normas de circulación, porque los cambios son continuos en el reglamento de tráfico. Además, los cursos pueden resultar gratuitos para los trabajadores, ya que las escuelas de formación, si están homologadas como la del joven almendrajense, permiten cubrir los gastos con los seguros sociales, con el porcentaje que se destina a formación.