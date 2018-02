De Zafra a Cuenca en paramotor Vicente Mendoza (delante), con Andrés Sánchez, durante la travesía. :: hoy El frío, el viento y tres percances durante el vuelo no impidieron a Andrés Sánchez y Vicente Mendoza establecer el nuevo registro Dos extremeños baten el récord del mundo recorriendo 407 kilómetros MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Miércoles, 28 febrero 2018, 09:07

Decía el escritor francés Blaise Pascal que «el hombre tiene ilusiones como el pájaro alas. Eso es lo que lo sostiene». Andrés Sánchez (34 años) y Vicente Mendoza (53) llevan varios lustros surcando el aire con sus parapentes, pero su ambición no queda ahí. En su anhelo de conquistar el cielo, el pasado fin de semana los dos extremeños grabaron sus nombres en la bóveda celeste al batir el récord del mundo en paramotor trike biplaza.

Con Andrés a los mandos y Vicente como copiloto recorrieron 407 kilómetros desde Zafra a Cuenca, para pulverizar la marca anterior de 291 kilómetros que ostentaba desde 2005 un piloto ruso. En total, seis horas y media de travesía. «¡La hemos liado gorda!», exclamaban al pisar tierra. Era la culminación de tres meses de preparación, periodo en el que tuvieron que realizar modificaciones técnicas y adaptar el depósito de combustible a la carga de 130 litros de gasolina que permitieran cubrir un trayecto de 10 horas.

Durante varias semanas estudiaron las condiciones del tiempo para marcar la fecha exacta, que se fijó por fin el jueves pasado para iniciar el desafío el sábado 24 de febrero. Estaban asistidos por radio por grupos de aficionados que les daban información en caso de perder la cobertura en sus móviles y varios pilotos remitían instrucciones a través de sus ordenadores sobre las variaciones en la atmósfera que pudieran afectar a la navegación.

Andrés Sánchez Piloto «Pude recuperar el casco, pero la 'Go pro' que llevaba se derritió al quedarse cerca del motor» Vicente Mendoza Copiloto «Yo estuve vomitando en algunos tramos. Íbamos con sondas y pañales para nuestras necesidades»

Su idea era llegar hasta la costa de Castellón, a Pamplona o Vic, pero en la serranía conquense la situación se complicó y tuvieron que acortar el trayecto. «Teníamos 50 litros de carburante más, pero empezamos a tener picos de subidas y bajadas por una bolsa de aire caliente. Veíamos el parapente por delante y por detrás en ocasiones por el efecto péndulo de las turbulencias. Era peligroso seguir», relata Vicente Mendoza. La restricciones áreas de altitud en espacios protegidos condicionó mucho el margen de maniobra. «Empezó a ser un calvario y era momento de aterrizar», secunda Andrés.

El viento tampoco fue un aliado. Únicamente en el pantano de la Serena aprovecharon una corriente a favor con la que alcanzaron una velocidad de 80 kilómetros por hora (el paramotor alcanza por sí solo unos 60), pero el resto del trayecto sopló de costado y el último tramo, de cara. Volaron con un peso de 436 kilos, tan solo 14 menos que el límite establecido para la homologación del récord.

El frío fue un incómodo y persistente compañero de viaje que les obligó a soportar temperaturas cercanas a los diez grados bajo cero. «La velocidad e ir a unos 1.500 metros de altura hace que la sensación térmica aumente. Llevábamos cinco capas: ropa térmica, neopreno, pantalón de nieve, cortaviento, forro polar... Y aún así sentíamos frío», resalta Vicente Mendoza.

Las inclemencias atmosféricas no fueron las únicas que obstaculizaron el reto, también hubo contratiempos con la tecnología. «Falló el sistema de comunicación que llevábamos, pudimos hablar poco y sobre todo por Whatsapp o dándonos voces. Terminamos haciéndonos indicaciones de dirección con las manos», narra Andrés Sánchez.

No fue ni mucho menos una travesía plácida y agradable. La suerte fue un pasajero voluble que cambió sus caprichos sobre la marcha. «Estuvimos a punto de irnos al suelo en tres ocasiones», destaca Vicente Mendoza. Uno de los guantes del copiloto se precipitó sobre las hélices y quedó totalmente triturado sin que las aspas sufrieran daño. Tentaron a la fortuna una vez más cuando la visera del casco de Vicente se desprendió, golpeó en la cabeza de su compañero y cayó al vacío.

Hubo un tercer episodio de suspense que no acabó en tragedia de milagro. Andrés llevaba bajo el casco dos pasamontañas en vez de uno, que es lo habitual. De repente se levantó la visera, que ejerció de vela provocando que el casco, que no estaba abrochado, saliera despedido. «Pude recuperarlo, pero la cámara 'Go pro' se derritió al quedar enganchada cerca del motor».

«¡No vuelvo a hacerlo!»

Fue una odisea. Vicente cuenta que estuvo vomitando, que iban con sondas y pañales, y que apenas comieron. «¡No vuelvo a hacerlo!». «¡Ni yo tampoco!», fue el primer diálogo tras salir del paramotor. Ni mucho menos fue una declaración de intenciones porque horas después ya estaban pensando en noviembre como fecha para aumentar el récord que ellos ostentan.

Aterrizaron en la parte trasera de una gasolinera, donde les estaba esperando un coche para volver a casa. Los momentos en los que ya oteaban el terreno en busca de una zona para bajar fueron los más emotivos. «¡Ya es nuestro!, exclamaba el copiloto. Una vez en tierra, era el momento de hidratarse y reponer fuerzas, pero también de celebrarlo.

Ahora a ambos les toca seguir trabajando en la sombra. Es momento de preparar informes para remitirlos a las instancias internacionales para que validen el récord, unos trámites que pueden tardar aún unos meses.