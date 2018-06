JUEGOS MEDITERRÁNEOS Yiyo Fernández logra el bronce por equipos El arquero Antonio Fernández en plena competición en los Juegos Mediterránoes. :: HOY El arquero cacereño se reahace de su eliminación individual para subir al podio con el trío español REDACCIÓN BADAJOZ Lunes, 25 junio 2018, 18:58

El arquero cacereño Antonio Fernández se colgaba la medalla de bronce por equipos este domingo en los Juegos Mediterráneos que se están disputando en Tarragona. El arquero repite podio después de que en su anterior participación, en Mersin 2013, se hiciera con el título en la competición individual y la plata por equipos.

El equipo español compuesto por Miguel Alvariño, Pablo Acha y Antonio Fernández caía en semifinales contra Francia con lo que le tocaba pelear por la medalla de bronce. Medalla que consiguiera el equipo español en su duelo contra Italia, un equipo bastante potente y posibles rivales en el próximo Campeonato de Europa, acabando muy fuerte cada uno de los sets, consiguiendo la victoria por 6-2.

Antonio Fernández no pudo repetir el éxito de su anterior participación hace cinco años en los Juegos Mediterránoes de Mersin cuando ganó el oro individual y la plata por equipos, pero se mostraba satisfecho a pesar de esperar un mejor concurso a nivel individual. «Estoy contento con la medalla de bronce porque no queríamos quedarnos con el mal sabor de boca de las semifinales donde no estuvimos muy preciosos a pesar de haber hecho una buena clasificación, nos repusimos e hicimos una buena eliminatoria muy buena. Aunque el resultado individual no haya sido el que esperaba pero sin duda es otro paso más para seguir trabajando y que salgan los resultados tanto en la Copa del Mundo de Berlín como en el Campeonato de Europa y por supuesto en el Campeonato de España que será del 5 al 7 de julio». El arquero olímpico cacereño destacó el gran nivel de la selección española en Tarragona. «Los compañeros de equipo me lo han puesto muy fácil ya que han tirado ellos muy bien. Pablo consiguió un bronce a nivel individual donde tiró una eliminatoria muy buena igual que el resto de la delegación española con la plata de Mónica Galisteo, el cuarto puesto de Alicia Marín y la plata por equipos en categoría femenina, ya que fue una final muy emocionante y perdieron por apenas un punto en una final muy disputada a las francesas».