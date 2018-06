TIRO CON ARCO 'Yiyo', clasificado para disputar la Copa del Mundo y el Europeo Antonio Fernández. :: hoy REDACCIÓN Sábado, 9 junio 2018, 11:11

badajoz. El arquero cacereño Antonio Fernández 'Yiyo', ha logrado clasificarse para la Copa del Mundo de Berlín y el Campeonato de Europa de Polonia de tiro con arco. Fernández lograba la clasificación el pasado fin de semana en el Gran Premio de España. Llegaba a esta importante cita en la tercera posición del ranking, y no falló, logrando amarrar esa tercera posición final que le daba el pasaporte para el Campeonato de Europa y además, al quedar entre los 4 primeros, entraba en la Copa del Mundo de Berlín.

Antonio Fernández viajará a Alemania a la Copa del Mundo de Berlín entre los días 16 y 21 de julio. El Campeonato de Europa de Polonia se llevará a cabo entre el 27 de agosto y el 1 de septiembre, por lo que el verano del internacional extremeño no será vacacional precisamente. Ha competido en la categoría de recurvo olímpico, en la que están encuadrados todos los arqueros que tienen posibilidad de ir a los Juegos. Según comenta, «ahora queda lo más duro, hacer un buen papel junto a mis compañeros Pablo Acha y Miguel Alvariño. Me gustaría también felicitar a todos los compañeros del clasificatorio del equipo nacional que han demostrado lo alto que está el nivel y lo difícil que es conseguir una plaza en el equipo nacional. Quería agradecer a todos los que me han apoyado tras el año de parón».