FÚTBOL SALA | 2ª B Víctor Cachón, sinónimo de gol Víctor Cachón (derecha) ante un jugador del Villa de Fines. :: J. V. A. El futbolista gaditano, que llegó este verano al Cerro de Reyes, lleva seis goles en tres partidos JESÚS GARCÍA BADAJOZ. Miércoles, 27 septiembre 2017, 08:08

Tras tres jornadas, el nuevo Ibereólica SCR Cerro de Reyes lleva ya 18 goles marcados, y buena culpa de ello la tiene Víctor Cachón. El gaditano llegó este verano al club cerrista procedente del Prato Calcio a 5 italiano y ya ha anotado seis tantos, marcando al menos uno en cada partido. Con estos números, el cerrista es el máximo goleador del Grupo V junto con Kiko (Melistar) y Tienza (Coineña).

Este inicio de temporada no ha cogido por sorpresa al 'pichichi' del Cerro. «En la mayoría de los equipos en los que he jugado siempre he estado en la parte de arriba en la tabla de goleadores, me califico por eso, que soy un tío con gol», cuenta Cachón. A pesar de lo visto, al ala-pívot del Cerro no le obsesiona llegar a una cifra de goles. «No es cuestión de ponerse un objetivo, creo que eso va surgiendo sobre la marcha, yendo partido a partido. La mentalidad es ir a ganar todos los partidos, sin importar quien marca», cuenta.

Los números del Cerro no solo son buenos en ataque. El equipo solo ha encajado en un partido, el del domingo pasado ante el Villa de Fines. El equipo almeriense logró perforar la entonces inaccesible meta cerrista en tres ocasiones. «Estamos trabajando todos los días en la defensa. El año pasado el Cerro era un equipo de carácter muy ofensivo y nadie esperaba que fuésemos a tener la defensa que tenemos. Estamos muy contentos, es señal de que estamos trabajando bien», indica el goleador.

Víctor es un trotamundos del fútbol sala. Con 30 años ha jugado en once equipos, aunque la Segunda B es distinta a lo que ha vivido hasta ahora. «Esta categoría me está costando un poco porque es más de lucha, la gente corre más... Es muy diferente aunque poco a poco me estoy adaptando», cuenta.

El gaditano está muy contento de jugar en el Cerro. El ala-pívot destaca que en el equipo hay un vestuario muy bueno y un entrenador muy exigente con el que se lleva muy bien todo el mundo. «Nos ayuda a salir mejor cada partido y superarnos más», dice Cachón sobre David Serrano. El entrenador, de hecho, fue uno de los principales responsables del fichaje de Cachón. «Ya había hablado de fichar la temporada pasada con David, incluso vine a verlos contra el Noia. En teoría iba a venir para jugar en Segunda pero no me importaba jugar en Segunda B, iba a estar al lado de casa y además la plantilla es para aspirar al ascenso, como ya se demostró el año pasado», explica.