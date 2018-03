Urbina y Benabbou cogen experiencia en Valencia

Badajoz / valencia. No fue la actuación más destacada que ambos han tenido recientemente, pero al menos les servirá para obtener experiencia en un gran marco como el Mundial de Medio Maratón, celebrado ayer en Valencia. Teresa Urbina y Houssame Benabbou encabezaban la delegación española y finalizaron en el puesto 63 y 58 respectivamente. Más feliz acabaría el segundo, el extremeño de origen marroquí, quien además de entrar entre los 60 mejores del mundo, de 155, batió su propia marca de 1:03.55 para dejarla en 1:03.35, siendo el tercer español en la competición. «Simplemente feliz conmigo mismo. Muchas gracias @janunez80 sabemos dónde estamos y lo que nos queda por alcanzar juntos. Muchas gracias a cada uno de vosotros por los ánimos de siempre», significó en las redes sociales.

Mientras, la zoriteña Teresa Urbina tuvo que conformarse con la posición 63, parando el cronómetro en 1:14.53, con tres compatriotas por delante de ella, la mejor Trihas Gebre en el puesto 33. «No me ha ido bien desde el principio. He tenido problemas musculares y se me subían los isquios. Esperaba hacerlo mejor, pero al menos he logrado terminar y he sabido sufrir hasta el final», indicaba Urbina con gesto serio a la web de la Federación Española de Atletismo.

Por equipos, España fue octava en categoría masculina, primera escuadra europea, y puesto 12 en la femenina. Los recientes campeones de España de campo a través en Mérida Ayad Lamdassem y Trihas Gebre fueron los mejores del combinado nacional.

Kamworor y Kebede

El atleta keniano Geoffrey Kamworor hizo buenos los pronósticos y se proclamó vencedor de IAAF/Trinidad Alfonso Mundial de Medio Maratón, conquistando por tercera edición consecutiva el cetro mundial de la distancia, con un tiempo de 1:00:02. En la competición por equipos, Etiopía logró el doblete, tras ganar también en mujeres, y se impuso a Kenia, que había ganado en 17 de los anteriores 22 mundiales, mientras que la tercera plaza fue para Bahran, por lo que se repitió el podio en ambas categorías.

En féminas, la corredora etíope Netsanet Gudeta Kebede venció en Valencia, sorprendiendo a las grandes favoritas que eran las kenianas, logrando el récord mundial de carrera únicamente femenina con un tiempo de 1:06.11. Jocyline Jepkosgei y Pauline Kamulu, keniatas, completaron el podio.