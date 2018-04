NATACIÓN Tercer oro de Miguel Durán en los Nacionales El almendralejense añade a su palmarés el título en los 800 libres REDACCIÓN BADAJOZ. Miércoles, 11 abril 2018, 08:08

A falta de la última jornada con su participación en los 200 libres, Miguel Durán se apunta de momento un triplete en el Campeonato de España Open Primavera P50 de Málaga. El nadador almendralejense suma a los títulos en los 400 (con mínima europea para Glasgow) y los 1.500 libres su tercer oro en los 800 libres.

Antes de atacar su triple corona, Miguel Durán (UCAM Fuensanta) tenía que asegurar su clasificación en la final del 200 del miércoles, pero no gastó excesivas energías para meterse con el séptimo mejor tiempo y reservarse para los 800 con apenas una hora de diferencia. Ahí no falló. El plusmarquista nacional se impuso con un tiempo de 7:58.40, pero que no le sirve para la mínima del Campeonato de Europa de Glasgow del 3 al 12 de agosto.

Ana Moreno (CN Cáceres) se proclamó campeona de España junior en 50 libres (26.61) y quinta absoluta. La villanovense Estela González fue bronce junior en 200 braza.