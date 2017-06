RUGBY 7 Ribera reaparece a la caza de la permanencia Miércoles, 28 junio 2017, 19:30

María Ribera reaparece hoy con el seven femenino en la sexta y última parada de las Series Mundiales en Clermont-Ferrand (Francia). La internacional pacense no participó de la concentración del XV español preparatorio para el Mundial, pero no se perderá una cita donde la selección española de rugby 7 busca mantener su ventaja con Brasil para asegurarse la permanencia en la élite. Las Leonas marcan el límite de la salvación en el décimo puesto con quince puntos, cuatro más que las brasileñas. España intentará clasificarse por primera vez a cuartos desde un grupo muy complicado con Australia (campeona olímpica), Francia (anfitriona) y Fiyi. De conseguirlo, certificarían su presencia en las Series Mundiales la próxima temporada. En cualquier caso, al combinado nacional dirigido por Eusebio Quevedo le bastaría con que Brasil no se meta en cuartos, algo que no ha hecho en los cinco torneos anteriores.