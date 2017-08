La revancha de Álvaro

Álvaro Martín tiene una cuenta pendiente con Londres. En su debut, con apenas 18 años, en los Juegos Olímpicos de 2012 unos problemas físicos le obligaron a abandonar y ese recuerdo le martillea en su cabeza. La ilusión por cumplir un sueño que hizo realidad con gran precocidad se transformó en una gran decepción. Cinco años después regresa a la capital londinense y prácticamente al mismo circuito para tomarse la revancha. Lo hace motivado y con el bagaje de una fulgurante trayectoria plagada de éxitos. «Quiero quitarme esa espina. Londres 2012 fue un gran fracaso personal», reconoce.

Álvaro Martín (Llerena, 1994) llega al Mundial de Londres tras revalidar en marzo en Mérida el título absoluto en los 20 km marcha conquistado en 2016 en Cáceres y rubricar hace unas semanas su excepcional momento con el doblete en Barcelona como campeón de España también de 10.000 metros marcha. Este domingo (15.15 horas, Teledeporte) vuelve a pisar sobre el asfalto de los alrededores del Palacio de Buckingham, en un circuito similar al de los Juegos con ligeras modificaciones, para resarcirse en la prueba de los 20 km marcha y resulta inevitable retroceder a su primera cita olímpica. «Londres 2012 es una espina bien clavada y espero sacármela peleando con los mejores y al menos acabar en puesto de finalista. Pero a Río también llegaba en un grandísimo estado de forma, estuve peleando en cabeza hasta el kilómetro 15 y me desinflé. Ahora voy al Mundial con muchas ganas y a intentar hacerlo lo mejor posible».

ÁLVARO MARTÍN uPrueba 20 km marcha. uDía Domingo, 13 de agosto (15.15 horas, Teledeporte). uMMP. 1h19 36 (Roma, 2016). uMMT. 1h19 57 (La Coruña, 2017). Internacional 2 Mundiales (Moscú 2013 y Pekín 2015), 2 Juegos Olímpicos (Londres 2012 y Río 2016), 1 Campeonato de Europa (Zurich 2014), 2 Copa del Mundo de Marcha (Taicang 2014 y Roma 2016 -3º-) y 2 Copa de Europa de Marcha (Murcia 2015 y Podebrady 2017 -oro por equipos-).

El marchador llerenense del Playas de Castellón transmite buenas sensaciones y se siente confiado en hacer un buen papel en la capital inglesa. «Me encuentro bastante bien. El test del Campeonato de España Absoluto de Barcelona salió bastante bueno y todas las indicaciones me llevan a refrendarlo el domingo en el Mundial», apunta.

«Espero salir delante en el grupo cabecero y en los últimos 5 km ver si me puedo traer algo grande»

Álvaro Martín cuenta con la experiencia de Moscú 2013 (24º) y Pekín 2015 (16º) y llega con puntualidad británica en su preparación para su tercer Mundial, su gran objetivo del año. «La temporada ha ido de menos a más. La Copa de Europa de mayo salió mal y en junio gané el Gran Premio Cantones de La Coruña ante grandes rivales con los que competiré en Londres y eso me ha dado mucha confianza para el domingo. Espero refrendarlo en la competición». En la cita continental de Podebrady (Polonia) no estuvo a su mejor nivel (puesto 31), aunque se colgó el oro por equipos. Pero en tierras gallegas se acercó a su mejor marca personal que había establecido un año antes con un espectacular tercer puesto en la Copa del Mundo de Roma en 2016 (1h19:36) y en junio en La Coruña paró el crono en 1:19:57. En abril, se coronó por segunda vez consecutiva como campeón de España con 1h21:11 en Mérida. En ese sentido, este joven llerenense de 23 años tiene clara su estrategia de carrera. «Espero demostrar mi estado de forma. Salir delante en el grupo cabecero y en los últimos 5 kilómetros ver si me puedo traer algo grande o acabar en puesto de finalista».

El de Llerena espera que esa experiencia olímpica de Londres y Río, donde admite haber rendido por debajo de su nivel en una clara muestra de su inconformismo y ambición prematura, le sirva para aprender y mantener la cabeza fría en la carrera de este domingo. Aunque ya lleva varios años codeándose con los mejores y con títulos absolutos en su palmarés, el discípulo de José Antonio Quintana cumple su primera temporada como senior. Álvaro Martín partió hacia Londres el jueves con la última expedición de atletas españoles. Mientras llegaba el gran día de la cita mundialista se ha estado preparando en León desde el 3 de julio. «Principalmente hemos venido aquí por la temperatura más suave y la humedad. El problema de Madrid en comparación con Londres es que es más seco», explica.

Miguel Ángel López defiende su corona conquistada dos años antes en Pekín. 'Superlópez' es uno de sus rivales a batir junto a los chinos Zelin Cai -subcampeón olímpico- y Kaihua Wang y el japonés Eki Takahashi. España presenta un cuarteto de garantías completado por el prometedor Diego García y Luis Alberto Amezcua. La marcha es la gran baza de la delegación española para medalla. El llerenense también apuesta por los marchadores españoles como favoritos al podio. «La marcha como siempre tenemos la responsabilidad de conseguir medalla. Los cuatro integrantes de los 20 km marcha estamos en forma y alguno puede hacer podio», confía.