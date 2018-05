CARRERAS DE MONTAÑA Raquel Gómez, fuera del Europeo por edad Viernes, 25 mayo 2018, 11:59

Raquel Gómez se queda fuera del Europeo de Carreras de Montaña del 1 de julio en Skopje (Macedonia) por la edad. A pesar de que la atleta dombenitense logró el bronce hace una semana en el Campeonato de España no está entre las tres seleccionadas porque nació en 1982 y la RFEA exige como requisito haber nacido entre 1993 y 1998 (circular del 12 de febrero). «Criterios absurdos me dejan fuera del Campeonato de Europa porque soy mayor! Nuevamente jugando con el trabajo, esfuerzo e ilusiones de las personas», lamenta. Así, al Europeo no irán la segunda ni la tercera clasificada ni el campeón ni subcampeón español en chicos.