La pista cubierta de atletismo para Extremadura, una promesa de 15 años Extremadura es una de las cuatro comunidades sin una instalación bajo techo y los atletas vuelven otro año más a desafiar al duro invierno en el Regional JAVI PÉREZ Badajoz Viernes, 16 febrero 2018, 08:42

«No creo que haya que esperar 10 años», suspiraba Francisco Carrapiso en febrero de 2000. Este sábado, 17 años después, el Campeonato de Extremadura que debería llevar el apellido de Pista Cubierta sigue celebrándose sin más remedio al aire libre y con el apellido de Invierno para no caer en el sonrojo. La región es una de las cuatro comunidades autónomas que carece de una instalación 'indoor' para sus atletas.

Un proyecto que ha tenido varios intentos de ver la luz, pero siempre quedaron en ese cajón del olvido de las administraciones. En 2003 fue la promesa estrella de Juan Carlos Rodríguez Ibarra para las elecciones del año siguiente a la Junta y esas palabras se las llevó el mismo viento que sufren los atletas en la temporada invernal porque nunca se llegó a plasmar en los presupuestos regionales. Guillermo Fernández Vara retomó la idea e incluso se llegó a publicar en el DOE (3 de marzo de 2007) la construcción de un módulo cubierto junto al Pabellón Multiusos de Cáceres que finalmente fue descartado a pesar de estar licitada una primera fase en 1.743.080 euros y lucir el cartel institucional en su ubicación. La cesión de los terrenos fue revocada en 2014 de tantos años que pasaron sin acometerse la obra. Se trataba de una parcela de 5.618 metros cuadrados valorada en 240.000 euros que fue cedida por el Ayuntamiento de Cáceres y cuyo plazo de ejecución estaba previsto en dos años. Pero en 2009 la Consejería de Jóvenes y Deportes respondía a las críticas por su retraso alegando que la superficie «resultaba insuficiente para su instalación». En 2010, la Junta volvía a salir al paso para asegurar que la demora se debía a los problemas económicos de la empresa adjudicataria DHO Infraestructuras. «Desde la Federación Extremeña llevamos muchos años reclamando que se haga y estamos ya cansados», se resigna Pedro Talavera.

No han sido las únicas iniciativas. En 2015, Francisco Javier Fragoso incluyó una curva cubierta junto a La Granadilla en su programa como candidato a alcalde de Badajoz, pero ni siquiera se ha vuelto a mencionar a un año de agotar su gobierno. Hasta el punto que en la propia Federación Extremeña de Atletismo no tenían conocimiento de este proyecto. «No llegamos ni a que se pongan en contacto con nosotros para valorar aspectos técnicos», lamenta el secretario. «Creo que es cuestión de prioridades y voluntad política. El problema es que si no está en la cabeza de ningún político no se va a hacer nunca como sí pasó con el Anillo», añade Pedro Talavera.

«Si no se hace la pista cubierta no será por resultados ni licencias, es cuestión de prioridades» Pedro Talavera Secretario de la Federación Extremeña de Atletismo

El número dos federativo calcula que con seis millones de euros se podría construir una pista cubierta que cubra las necesidades de atletismo y ciclismo, las únicas modalidades deportivas que en Extremadura no disponen de una instalación bajo techo. El coste de un módulo cubierto sería inferior a los dos millones y serviría para poder realizar concursos de saltos, lanzamiento de peso o el sector de velocidad. «El deporte trae turismo. Y su retorno sería cuantioso, en torno a 10 euros por euro invertido. En pocos años estaría amortizada. Por ejemplo, organizar un Campeonato de España supondría que unas 2.000 personas se alojen y coman en Extremadura. Es una fuente de ingresos que redundaría en las arcas extremeñas», apunta el secretario de la FExA.

Este sábado 17 de febrero vuelve a disputarse una nueva edición del Campeonato de Extremadura de Invierno en la Ciudad Deportiva de Cáceres y desde la Federación Extremeña llevan más tiempo pendientes de la meteorología que de los preparativos. De hecho, se ha retrasado en busca de tener un fin de semana menos severo en cuanto a frío, viento y lluvia. «Algunos años no se ha podido celebrar y otros hemos tenido más suerte. Antes era en enero, pero prácticamente no se veía con la niebla y había veces que la sensación térmica era de menos un grado. Así es imposible hacer marcas», apunta Pedro Talavera.

«El retorno sería cuantioso, en torno a 10 euros por euro invertido. En pocos años estaría amortizada» Pedro Talavera Secretario de la Federación Extremeña de Atletismo

Ese tema de las mínimas es otro hándicap que sufren los atletas extremeños. Las marcas no son homologables para el Nacional de Pista Cubierta, con el que coincide este fin de semana en Valencia con tres 'quijotes' extremeños Vicente Antúnez, Iván Vázquez y Marta Cepeda. «Aquí están entrenando con cuatro grados a las ocho de la tarde», subraya Talavera. De ahí que tengan que poner el cuentakilómetros en marcha para desplazarse a Madrid, Antequera o Salamanca en busca de esas mínimas en 'indoor'. «En Extremadura estamos en el furgón de cola como con el AVE», lamenta el secretario. En España hay 26 instalaciones bajo techo para pruebas atléticas y sólo Extremadura, Murcia, La Rioja y Baleares carecen de ellas.

Extremadura cuenta con 800 atletas federados y más de 1.500 en edad escolar. A pesar de no competir en igualdad de condiciones, la región ha dado varios campeones de España y medallistas en pista cubierta como Florentino Galaví (en longitud ganaba a Yago Lamela), María Antonia Duque, Sonia Bejarano, Javier Alves, Raquel Gómez, Enrique Márquez, Víctor Rosas o promesas como Teresa Urbina, Jorge Pardo y María Teresa Miguel, entre otros. «Si no se hace la pista cubierta no será por resultados ni por número de licencias, creo que es cuestión de prioridades», lamenta Pedro Talavera. A pesar de todo, este inicio de 2018 está siendo especialmente prolífico al caer varios récords extremeños en pista cubierta de los más antiguos.