Montijo despliega su alfombra roja para un campeonato de récord
Seis mundialistas se darán cita en el Nacional de Lanzamientos Largos con Cienfuegos, Odei Jainaga y Berta Castells ante el reto de batir sus propias plusmarcas nacionales
BADAJOZ. Viernes, 2 marzo 2018, 08:45

Montijo vuelve a desplegar un año después su alfombra roja para recibir este sábado a las estrellas de los lanzamientos del atletismo español. El gran protagonista de la cita lo tiene en casa, Javier Cienfuegos, quien además de vestirse de corto en busca de su octavo título consecutivo le tocará remangarse en tareas organizativas para que esté todo a punto junto al alma y mago del martillo extremeño Antonio Fuentes. Es la servidumbre del deportista modesto.

Por la localidad pacense desfilarán seis mundialistas, cinco de ellos olímpicos y entre los que están tres de los seis plusmarquistas nacionales en martillo, jabalina y disco. Odei Jainaga se cuela en la gran fiesta del montijano como la gran atracción del Campeonato de España de Invierno de Lanzamientos Largos. El vasco llega a Montijo tras romper hace una semana el techo de los 80 metros en jabalina en el control de León, el primer español que lo consigue con 80,64. «Viene en un gran estado de forma y puede pasar otra vez de 80 metros», apunta Cienfuegos. Por una vez, el montijano no acaparará en exclusiva los focos ante sus vecinos y estaría encantado que le robara protagonismo. «Bienvenido sea si consigue otro récord y hace que suene Montijo», expone.

Además del plusmarquista en jabalina, en Montijo lanzará Berta Castells (récord de España en martillo con 70,52 en junio de 2016). Un concurso en el que la también montijana María Barbaño Acevedo defiende el título conquistado el año pasado en su casa, aunque en esta edición ha subido el nivel y tendrá que pelear el podio además con Laura Redondo y la pujante Osarumen Odeh. La campeona montijana tiene como mejor marca personal 62,98 desde junio de 2016 en Toledo, que es el récord de Extremadura.

Factoría Fuentes

Montijo reúne este sábado a los mejores lanzadores por eso también se ha aprovechado para celebrar un control de peso con Borja Vivas, Alejandro Noguera y Belén Toimil. En total, unos 70 lanzadores con sus técnicos que incentivarán la actividad hostelera de la población pacense. El Nacional de Montijo no servirá de escaparate para las promesas de la factoría Fuentes. Natalia González y Alba Becerra no tomarán parte del concurso. Natalia González fue la gran sorpresa en 2015 al clasificarse siendo cadete en su debut con el martillo de 4 kilos, pero este año participa en un control de jóvenes talentos en Málaga. Mientras que a la flamante campeona de España infantil todavía no le ha llegado por edad pasar a 4 kilos y le corresponde lanzar con 3.

Los seis mundialistas Odei Jainaga, Frank Casañas, Borja Vivas, Berta Castells, el propio Cienfuegos -estos cinco además olímpicos- y Belén Toimil dan brillo a la competición. Todos ellos además competirán en la Copa de Europa de la próxima semana en Leiria (Portugal), por lo que Montijo será una gran rampa de lanzamiento. «El lanzamiento español pasa por un buen momento. En martillo estarán los tres mejores del ranking nacional, que están sobre 72 metros, y en disco también estará Frank Casañas, doble finalista olímpico», avanza el recordman montijano con 76,71 desde 2013. Por primera vez Cienfuegos ve amenazado su reinado incuestionable en el Campeonato de España de Lanzamientos Largos. No conoce otro campeón en siete ediciones, dos de las tres últimas en Montijo (2015 y 2017). El montijano busca su octava corona consecutiva en casa. La lesión y la corta preparación, unida a la progresión de lanzadores como Pedro José Martín y Alberto González hacen de la prueba de martillo la de mayor incertidumbre de los últimos años. «Han preparado el invierno sin problemas. La semana pasada en Málaga Pedro y Alberto hicieron 72,43 y 71,94. Ahora son una amenaza. Si hubiera empezado en septiembre sería otra tesitura, pero llevo dos o tres meses de retraso. A lo mejor el podio está por encima de los 70 metros por primera vez en la historia», reconoce. Cienfuegos reaparecía ocho meses después de su lesión con 72,14 en el Campeonato de Extremadura de Montijo el 10 de febrero. La competición promete estar reñida, pero apunta al 74 como marca ganadora. «No estoy al nivel del año pasado, pero tengo buenas sensaciones. El objetivo además de revalidar el título es lograr la mínima para el Europeo de Berlín. Me gustaría hacerlo bien delante de mi gente». Javier Carretero será el tercer montijano en liza.

El Nacional de Montijo llega con novedades en los premios donde también se reconocerá a los entrenadores de los medallistas con el tradicional jamón, lomo y queso que se reparte entre los atletas del podio. Tras la polémica por el criterio de las ayudas de la Junta a los técnicos -con un reconocimiento a su labor de trasfondo-, Montijo predica con el ejemplo.