Mireia Belmonte, sobre su posible marcha a Francia: «No sé qué haré»

Mireia Belmonte, campeona olímpica en los Juegos de Río, declaró este martes que "como no sabe lo que decidirá" su entrenador Fred Vergnoux, sobre si aceptar o no la oferta que tiene para trabajar en Francia, no sabe lo que decidirá ella respecto a su futuro.

El entrenador francés Fred Vergnoux, que dirige a Belmonte y es entrenador jefe del equipo español, tiene una oferta para integrarse en el equipo técnico de la Federación Francesa en Font Romeu, lo cual supondría que la nadadora pudiera seguir sus pasos y entrenarse en Francia.

"La decisión la tiene que tomar Fred y sé que él lo esté pensando. Para saberlo tenéis que preguntarle a él, porque la decisión está en su mano", dijo Belmonte.

La nadadora catalana aseguró que, para tomar la decisión de irse a Francia o quedarse en España, no pesará la situación política que está viviendo Cataluña los últimos meses.

"Ni se me ha pasado por la cabeza tomar la decisión por la situación política. Como todavía no sé lo que va a decidir Fred, no sé lo que voy a decidir yo", manifestó la nadadora española, que habló sobre los objetivos que se marca para 2018.

"Este año tenemos el Europeo en Glasgow (Escocia), en verano, y más que medalla me gustaría acercarme al récord de 200 metros mariposa, pero si va acompañado de medallas mucho mejor", señaló.

Mireia Belmonte, que participó en un relevo inclusivo de natación en Madrid junto a Teresa Perales y otros deportistas paralímpicos, mandó un mensaje a las nuevas generaciones que, como ella, sueñan con convertirse en deportistas de élite.

"El mensaje es que en el deporte o a lo que te dediques puedas disfrutar, que tengas objetivos y te marques metas a corto o largo plazo, pero sin miedo a soñar. Hay que pensar que todo es posible", confesó.