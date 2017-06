Medalla de plata, placa de titanio Arriba, Manuel sonríe con su medalla de plata colgada al cuello; abajo, saluda desde la cama del hospital de Zagreb. :: facebook El pacense Manu Durán se rompe dos vértebras en el Campeonato de Europa de Judo Máster después de conseguir un subcampeonato ALBERTO GARCÍA Badajoz Lunes, 26 junio 2017, 09:40

«De la que te has librado». Son palabras de la suegra de Manuel Durán García, enfermera para más señas, que le quería hacer entender a su yerno algo que él ya sabía. Si te fracturas dos vértebras, la c6 y la c7, para más señas, tienes muchas posibilidades de acabar en una silla de ruedas. Dicho así suena duro, pero Manu es uno de los que se libran y eso cambia las cosas, y mucho.

Manu, de 32 años, esquivó la fatalidad el pasado domingo 18 de junio en Zagreb (Croacia), donde participaba en el Campeonato de Europa de Judo Máster. El sábado se había proclamado subcampeón de Europa en su categoría, de 30 a 34 años, y el domingo tocaba competir por equipos contra Ucrania. Pero durante su combate, que iba ganando, intentó una de sus técnicas favoritas, una uchi mata, con tan mala suerte que su rival cayó sobre su cuello y le rompió las dos vértebras, dejando, además, la c6 desplazada y girada. Aunque el judoca pacense salió del tatami por su propio pie, algo que extrañó después a los médicos croatas, el pronóstico era malo y la operación a la que tenía que ser sometido, muy delicada.

Antes de ser intervenido, Manu pasó dos días completamente inmovilizado. «Eso fue casi lo peor», recuerda. «Bebía con una pajita, y aquí no es como en España que te ponen un cuña cuando lo necesitas, aquí usan cazuelas iguales que las que uso yo en casa para cocer pasta», cuenta sin saber si reír o llorar. El martes pasado entró en quirófano. «Me han hecho un injerto con un trozo de hueso de mi cadera y me han unido las vértebras con una placa de titanio», explica Manu, que el martes ya anduvo sin más ayuda que la compañía de su padre, que llegó ese mismo día a Zagreb. Los médicos dicen que la falta de daños en la médula se debe a su musculatura y a algo de suerte, aunque él tiene otra versión. «Gracias a Dios puedo andar». «El viernes ya pude lavarme yo solo», recuerda mientras cuenta las horas que le quedan para volver mañana martes a Badajoz.

«Me han hablado de un año de recuperación, y en principio, tengo que dejar de competir»

Aunque en las primeras horas tras la operación la recuperación ha sido espectacular, a Manu todavía le queda un largo camino hasta la normalidad. «Me han hablado de tres meses con collarín y un año de recuperación». Pero desde ahora su normalidad ha cambiado. «En principio, tengo que dejar de competir». Algo que le va a costar y mucho. «Me encanta, es mi vida».

En estos momentos duros, Manu se acuerda de su maestro, el recientemente fallecido Javier de la Marta, que es el que le metió el gusanillo de la competición en el cuerpo, y al que quería dedicar una medalla de oro en el próximo Campeonato del Mundo que se va a disputar en octubre. No podrá ser. «No me esperaba que el final de mi carrera fuera así», se lamenta. «Cuando tenía 17 años tuve una lesión en el hombro y me dijeron que no volvería a hacer judo. Entonces se equivocaron, pero ahora es distinto. Soy fuerte, el tiempo lo dirá, pero...».

Aunque no vuelva a la competición, que le ha dado dos campeonatos de España, un bronce en Europa y una quinta plaza en el Mundo, todo ello en categoría Máster, además de un campeonato de Extremadura Senior o un oro en los Juegos Europeos de Policías y Bomberos, Manu seguirá dedicándose a la docencia. Actualmente dirige el gimnasio Coliseum, y tiene alumnos en Villar del Rey, Alburquerque y La Codosera. Gracias a esos viajes por el mundo para competir o por Extremadura para enseñar, Manu es famoso en Badajoz, donde además es miembro de la comparsa Wailuku. Un currículo que ha convertido estos días su muro de Facebook en un punto de encuentro de la comunidad judoca y en su medio de comunicación con España. Muestras de cariño, recuerdos, saludos y mensajes de esperanza, porque como bien sabe su suegra: «Manu, de la que te has librado».