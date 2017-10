RUGBY María Ribera, experiencia en las antípodas María Ribera viendo a los All Blacks contra Sudáfrica. :: @MARIARIBGAR La internacional pacense prepara su última temporada en Nueva Zelanda, donde ha pasado un mes, y Australia para seguir aprendiendo de las mejores, entrenar y jugar J. P. BADAJOZ. Jueves, 26 octubre 2017, 07:36

María Ribera no cesa en su empeño de seguir creciendo como deportista y disfrutar al máximo de su pasión por el rugby. A sus 31 años, siendo internacional con el XV de las Leonas y el seven español con el que logró el diploma olímpico en Río 2016, campeona de la Premier inglesa con el Richmond y de la liga española con el INEF Barcelona, entrenadora nacional, licenciada en Ciencias del Deporte... podría parecer que ya no tiene nada más que demostrar en el rugby femenino. Pero para la jugadora pacense siempre hay una motivación más, una inquietud por seguir aprendiendo y preparar de algún modo su retirada para incorporarse al mundo laboral después de más de una década entregada al rugby.

María Ribera se ha enfrascado en una nueva aventura de su vida como la que le llevó a dejar la piragua -fue campeona de España en 2004- y salir de Badajoz con destino a Barcelona para jugar al rugby y después a Inglaterra. En esta ocasión ha hecho otra vez las maletas para plantarse al otro lado del mundo, en las antípodas. En septiembre se marchó a Nueva Zelanda donde ha pasado un mes en Auckland para ampliar sus horizontes entrenando y seguir formándose con las mejores en la que, según ha anunciado en su perfil de Twitter, será su última temporada. «María reinventa sus sueños y sus objetivos y en septiembre cogió un avión para Nueva Zelanda con un simple contacto de Facebook en el bolsillo, para intentar entrenar, jugar y aprender de las mejores, las campeonas del mundo», explica su padre Adrián Ribera.

La internacional pacense no pudo jugar con el Auckland Storm por estar las ligas locales ya cerradas y en octubre se trasladó a Brisbane (Australia) donde ha podido jugar tres torneos con el Tribe7s. La próxima semana volverá a Nueva Zelanda. «No tengo la información de la FER y becas ADO, ya que no hay seleccionador y no sé si estaré entre las jugadoras del seven para las Series Mundiales de Dubai, por lo que hasta que no me llegué esta información no podré decidir», relata en su blog Umlimited Rugby sobre su regreso a España.