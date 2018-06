RUGBY María Ribera se despide del seven con un séptimo puesto en París María Ribera, manteada por sus compañeras en su adiós. @PGR_RUGBY REDACCIÓN Lunes, 11 junio 2018, 09:13

BADAJOZ. María Ribera puso fin a su exitoso ciclo con la selección española con el buen sabor de boca de una victoria ante Inglaterra. 'Las Leonas' se impusieron 20-7 al siete de la Rosa en el partido por la séptima plaza en el torneo de París que cerraba las Series Mundiales de rugby seven. El '7' marca la despedida de la internacional pacense, que deja el combinado nacional después de siete años y en un séptimo puesto en París y en la clasificación final de las Series Mundiales.

Sus compañeras no se olvidaron del emotivo momento que le tocaba vivir a María Ribera y le dejaron mensajes en las redes sociales. Bárbara Pla le animaba a seguir un año más. «Hoy último partido de las WS 2018 vs @EnglandRugby Y última WS junto a @MariaRibGar grandisima jugadora, compañera y amiga #1añomas #nolodejes #Onaneedsyou». Patricia García también tuvo palabras de cariño hacia la pacense. «Hoy se ha despedido de las @WorldRugby7s María Ribera. Un placer haber compartido contigo 7 años con Leonas7s. Tantas experiencias y momentos juntas, duros a veces, pero felices. Gracias por lo que nos has aportado y por tantos recuerdos únicos».

María Ribera deja atrás siete años en los que logró el diploma olímpico con el séptimo puesto en los Juegos de Río. Debutó con el seven español en 2011 en Las Vegas y con el que ha sido dos veces subcampeona de Europa (Holanda 2012 y Rusia 2013), tercera en 2015 y cuarta en el Mundial de Moscú 2015. Su estreno con el XV español fue en 2010 ante Inglaterra y ha sido dos veces campeona de Europa en Estrasburgo 2010 y París 2014 y subcampeona en La Coruña 2011.