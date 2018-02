HOCKEY SOBRE PATINES «Menos mal que no le pegó con el canto, pero le hizo una brecha de 8 centímetros» Alejo González García durante un partido con el HC Burguillos. :: TOMÁS ROCHA Alejo González del Hockey Club Burguillos fue golpeado en la frente en el partido ante el Alhambra y le tuvieron que poner cinco puntos de sutura J. P. Martes, 27 febrero 2018, 12:43

«Fue algo inesperado. Faltaban cuatro minutos y el equipo ganaba 12-5, pero de repente un jugador del Alhambra golpea a Alejo en la cara con su stick y nos quedamos todos los asistentes del pabellón fríos. No venía a cuento», relata Santos Méndez, presidente del Hockey Club Burguillos y de la Federación Extemeña de Patinaje.

El equipo burguillano enfilaba otra victoria más en la Primera B Sur ante el Alhambra granadino de cara a su puesta a punto para una fase de ascenso para la que ya está clasificado y que se disputará en la localidad pacense el 28 y 29 de abril. Pero inexplicablemente un jugador del conjunto visitante agredió brutalmente con su stick en la cara a Alejo González García. El impacto provocó que el jugador del HC Burguillos cayera ligeramente conmocionado sobre la pista tras recorrer unos metros y tuviera que recibir cinco puntos de sutura. «Le dio con la parte plana del stick en toda la frente. Menos mal que no le pegó con el canto, pero le hizo una brecha de 8 centímetros y le han tenido que poner 5 puntos de sutura. En el centro de salud de Burguillos le cosieron y luego le trasladaron al Hospital de Zafra donde le hicieron una radiografía. Mañana -este martes- tiene cita con el traumatólogo», cuenta Santos Méndez.

Una acción lamentable que recogieron las cámaras de Canal Exremadura. «Esto no se ve en el hockey. Por ejemplo, si alguna vez se produce un roce entre jugadores lo primero que hacen es soltar el stick. Nos impresionó mucho porque se escuchó el porrazo muy claro en el pabellón. La grada estaba llena de niños porque antes se habían jugado los partidos de las categorías inferiores. Es un mal ejemplo y el jugador que lo hizo tiene 20 años», apunta el máximo responsable del patinaje extremeño.

Alejo González tiene 20 años y es de Madrid, aunque reside en Burguillos del Cerro. El presidente del club extremeño señala que el jugador, una vez consultado con su familia, no va a presentar denuncia contra su agresor en el juzgado.

El HC Burguillos esperaba anoche la resolución del Comité de Competición, que al ser una liga interautonómica (la integran equiposvalencianos, andaluces y el extremeño) depende de la Federación Andaluza. «Esperamos una sanción ejemplar. Personalmente creo que no jugará más. Una vez que resuelva si consideramos que la sanción no es correcta presentaremos las alegaciones oportunas para que esto no le pueda pasar a nadie más». El comité ha solicitado las imágenes de televisión y el anexo del acta. Así como que el club extremeño le remita un informe en un plazo de 48 horas.

Santos Méndez explica que hace dos semanas estuvo en una reunión de territoriales en Madrid y expuso a la Federación Española la necesidad de que asumiera la organización de las ligas autonómicas. Ahora espera que este grave incidente al menos sirva para que tengan en cuenta a los clubes modestos.