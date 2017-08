La ilusión de Iván

BADAJOZ. La marcha es un referente para el atletismo español y Extremadura empieza a ser también protagonista de sus éxitos. Iván Pajuelo se ha colado en esa nómina de marchadores que buscan la gloria. Este domingo debuta en un Mundial absoluto, aunque con la selección española ya había participado en la Copa del Mundo y la Copa de Europa de Marcha. Y fue precisamente en esa competición continental, en Podebrady (Polonia) el pasado mes de mayo, donde consiguió la mínima mundialista con su mejor marca personal (3h56:47).

Iván Pajuelo (Don Benito, 1993) ha preparado a conciencia su debut mundialista. «Hemos estado en Font-Romeu preparando el Mundial de Londres. El domingo es el día 'D'», relata teniendo muy presente la meta de su excepcional temporada. En el Pirineo francés ha permanecido desde el 28 de julio al 9 de agosto. «Es el primer año que vengo a Romeu. Entrenamos a 1.800 metros. A mi entrenador le gusta esta zona. Es una experiencia nueva y gratificante», expone vía telefónica al otro lado de la cordillera fronteriza. Antes había pasado otra semana en Sierra Nevada del 14 al 24 de junio y unos días después en Cieza (Murcia). En total, más de dos meses de concentraciones con un objetivo claro, llegar en las mejores condiciones al Mundial de Londres. Y parece cumplirlo en cuanto a estado de forma y marcas. «Tengo muy buenas sensaciones. Los entrenamientos han salido muy bien y ahora hay que plasmar lo que hemos entrenando en la competición. Han sido muchos meses de trabajo y acumulación de kilómetros», apunta.

IVÁN PAJUELO uPrueba 50 km marcha. uDía Domingo, 13 de agosto (9.00 horas, Teledeporte). MMP. 3h56 47 (Podebrady, 2017). MMT. 3h56 47 (Podebrady, 2017). uInternacional 1 Copa del Mundo de Marcha (Taicang 2014), 1 Copa de Europa de Marcha (Podebrady 2017 -décimo y bronce por equipos-).

Pajuelo regresaba el miércoles a Madrid para coger el vuelo este jueves junto al otro extremeño Álvaro Martín y los últimos atletas del equipo español. El dombenitense no se olvida de aquellas personas que le han tendido la mano en su camino para llegar hasta Londres. «Es mi primer Mundial y quiero agradecer a toda la gente que me ha ayudado tanto. Ha sido muy importante el apoyo de Patrocina un Deportista, un proyecto tutelado por Julián Casas, que es de Badajoz. Sin él no habría sido posible. También a mi entrenador José Antonio Carrillo y a David Morcillo». Y con esa ilusión por su estreno, a punto de cumplir los 24 años (el 27 de agosto), afronta este domingo los 50 km marcha (9.00 horas, Teledeporte) y con la motivación de hacer un buen papel a la altura de la tradición de la marcha española. «Lo voy a hacer lo mejor que pueda y más. Intentaremos demostrar que España es una potencia mundial en la marcha y me siento orgulloso de que ahí estemos dos extremeños».

«Me hubiera gustado entrar y salir del estadio olímpico. Siento que la marcha está desplazada»

En la Copa de Europa de Podebrady rebajó el registro de 3h58:00 que se exigía para obtener el billete mundialista. Pajuelo fue décimo (3h56:47) y se colgó el bronce por equipos. «Esperaba que el día me acompañase y me salió. Estoy muy contento de poder representar a mi país en un campeonato de máxima categoría», señala. Y en Londres se marca como objetivo mantenerse en el grupo de cabeza. «Espero estar entre los 12-16 mejores. Estaría bien», desea.

El año pasado también planificó su temporada en busca de la mínima olímpica para los Juegos de Río 2016, aunque finalmente se quedó a las puertas de un sueño que volverá a intentar en Tokio 2020. Este año, Pajuelo esperaba sacarse esa espinita con su participación en el Mundial de Londres. «Siempre aspiro a lo máximo y buscaba clasificarme. Se torció mucho en el Campeonato de España y tuve que retirarme». Con Álvaro Martín forma una generación de oro de marchadores extremeños. «Extremadura está muy bien representada en la marcha española». Ambos son el ejemplo a seguir y el espejo donde reflejarse para hacer cantera en la región. «Ojalá pueda hacer algo importante y sirva para que la gente se anime a esta disciplina. Me alegraría mucho que salieran más marchadores de Extremadura».

Iván Pajuelo lamenta que el recorrido se desarrolle completamente en el exterior sin pisar el tartán. «Me hubiera gustado salir y entrar en el estadio olímpico. Hacernos partícipes del ambiente. En ese sentido siento que la marcha está desplazada». Pajuelo recuerda que la marcha casi siempre salva el honor del atletismo español. «Hace dos años la única medalla en el Mundial de Pekín la consiguió Miguel Ángel López y fue de oro. En 2013 también se logró una medalla en marcha. Ahora están despuntando otras especialidades como la altura, vallas y esperemos que en Londres se consigan más». El trío español para los 50 km marcha lo completan Francisco Arcilla y José Ignacio Arcilla.