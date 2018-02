El golfista Jorge Campillo espera dar su gran golpe Jorge Campillo, ayer en el Norba Club de Golf. :: L. CORDERO El cacereño competirá la próxima semana en el Campeonato del Mundo de México para colarse en el top 100 del ranking mundial J. CEPEDA CÁCERES. Viernes, 23 febrero 2018, 08:38

Atrás quedaron los tiempos en los que el golfista Jorge Campillo (Cáceres, 1 de junio de 1986) era 'solo' una seria promesa del golf, una crisálida a la espera de su pertinente eclosión. Esta última fase de su particular metamorfosis parece haber llegado en este inicio de 2018, cuando el deportista extremeño está logrando por fin hacerse un nombre de cierto prestigio en la escena internacional. Profesionalmente hablando, el joven se ha hecho adulto y su nombre comienza ya a sonar nítido y con toda firmeza en el universo del golf mundial.

Tras alzarse recientemente y de forma consecutiva con el segundo puesto en el Maybank Championship de Malasia y con el cuarto lugar en el NBO Omán Open, Campillo ya tiene el brazo levantado y el puño convenientemente cerrado para llamar a la elitista puerta del top 100 del ranking mundial, del que tan solo le separan dos posiciones. Esta es, hasta la fecha, su mejor clasificación histórica desde que en 2009 pegase sus primeros golpes como profesional. Recién llegado del suroeste asiático, y antes de partir a México para disputar por vez primera un Campeonato del Mundo, Campillo hace estos días estación con parada en su ciudad natal al abrigo del Norba Club de Golf de Cáceres, donde a temprana edad comenzó a cimentar su leyenda: «La verdad es que este año lo he comenzado muy bien. A ver si podemos continuar así hasta el final de la temporada», confía el protagonista muy seguro de sí mismo y de sus propias posibilidades.

El presente año 2018 le está sentando de perlas a este golfista extremeño, hasta el punto de que no son pocos los portales especializados que se están haciendo eco de sus logros. Y es que su meteórico ascenso en las últimas semanas -inició el año en el puesto 211- bien lo merece. Al cierre del ranking en la séptima semana del año, tan solo 16 golfistas de todo el mundo habían sumado más puntos que Jorge Campillo, siendo además el quinto mejor europeo en este mismo lapso de tiempo, así como entre los habituales del circuito continental. Ejemplificante es el hecho de que durante las últimas semanas ha sumado más puntos que figuras como Alex Noren o Sergio García.

«Es mi primer Campeonato del Mundo y espero que no sea el último. Estoy muy contento por poder ir»

Campillo confiesa a HOY que su buen hacer en estos primeros torneos del año no es, ni mucho menos, fruto de la casualidad: «Este invierno he estado entrenando más que otros y parece que el trabajo está teniendo su recompensa, pero en esto del golf nunca se sabe, ya que a veces no sucede lo mismo. Así que estoy contento de que el trabajo esté sirviendo para algo», desvela.

Será la próxima semana, con la disputa del WGC México Championship entre los días 1 y 4 de marzo en el Club de Golf Chapultepec, cuando el golfista cacereño tenga la oportunidad de meterse por primera vez en el top 100 mundial. Se trata del primer Campeonato del Mundo que Campillo dispute como profesional. Un evento solo superado en puntos por los cuatro grandes. «Es mi primer Campeonato del Mundo y espero que no sea el último. Estoy muy contento por poder ir». Una vez está a las puertas y teniendo en cuenta que algunos de los competidores directos no participarán en México, ¿sería un fracaso desperdiciar la oportunidad de entrar en tan selecto grupo? «Nada de fracaso, lo que sí sería es un premio. Allí estarán los mejores del mundo y hay muchos puntos en juego. Es una gran oportunidad para entrar en el top 100».

«En México estarán los mejores y hay muchos puntos en juego. Es una gran oportunidad para entrar en el top 100»

La disputa de este campeonato en el país azteca nutrirá desde la próxima semana una página más de una trayectoria en la que aún existen cuentas pendientes para este cacereño, como son ganar un torneo del circuito profesional y estrenarse en alguno de los cuatro grandes. «Todavía tengo mucho margen de mejora, pero obviamente nunca se sabe lo que puede pasar. Lo de jugar alguno de los grandes es algo que tengo bastante asequible, ya que es igual de difícil que meterte en un torneo del circuito mundial. Hay que estar bien posicionado durante las semanas anteriores».

En lo que se refiere a su entrenamiento habitual, Campillo reconoce que la preparación mental está teniendo mucho que ver en los últimos éxitos cosechados: «En el golf hay tres cuestiones importantes: La técnica, que podría ser un 60 por ciento, así como la física y la mental, con un 20 por ciento cada una. Cuanto mejor eres, quizás comience a pesar más la mental porque la técnica a este nivel todos la tienen depurada. Al final hay que estar preparado en todas las facetas».

En la nómina de golfistas punteros españoles, Jorge Campillo tan solo tiene por delante a tres: Jon Rahm, segundo del mundo; Sergio García, undécimo; y Rafa Cabrera, vigésimo. El tiempo dirá si este cacereño está ya preparado para dar su gran golpe en el golf mundial.