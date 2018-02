FÚTBOL AMERICANO Los Gladiators de Navalmoral abandonan la Liga de Flag por desavenencias con la Federación El equipo de Navalmoral pidió el aplazamiento de un encuentro de la pasada jornada por falta de jugadores y no se llegó a un acuerdo MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Martes, 20 febrero 2018, 08:50

Tras dar sus primeros pasos en la región, un traspié organizativo ha hecho tropezar al bisoño football americano extremeño. La Federación se enfrenta a un contratiempo inesperado tras el anuncio del abandono de la Liga de Flag (LFFE) por parte de los Gladiators.

El conjunto moralo, que compite en tackle y flag, disputó el domingo 11 de febrero un exigente encuentro de la modalidad de contacto (disciplina para la que se creó el equipo) en la que sufrieron importantes bajas. En el partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Norte 7x7 sénior, el equipo de Navalmoral de la Mata se enfrentó a los Vigo Guardians, a los que derrotaron por 18-19, y dos de sus jugadores cayeron lesionados de gravedad, lo cual dejó en cuadro a la plantilla para futuros compromisos.

Con estas premisas, solicitaron el aplazamiento de sus encuentros de la LFFE que el domingo 18 de febrero les enfrentaban a los Villanueva Black Storks U-17 y los Mérida Romanos, debido a la escasez de jugadores para competir.

Según explica el coordinador ofensivo de los Gladiators, Alberto Domínguez, la Federación les permitía cambiar la fecha del encuentro ante el conjunto emeritense pasándolo a la jornada siguiente, que se disputa el 18 de marzo, pero que era imposible encontrar otro hueco en el calendario para el que les enfrentaba al juvenil serón. «La situación quedó en el aire, pero no se llegó a ningún acuerdo y finalmente vimos que en el fin de semana se nos daba como perdido por incomparecencia, así que hemos decidido dejar la competición».

Domínguez no esconde cierta desazón por lo ocurrido, debido a la alta exigencia que supone para un equipo de pocos recursos compaginar el tackle con la vertiente del football sin contacto. «Es muy sacrificado. Nosotros no teníamos equipo de flag, no era nuestra prioridad, lo creamos para ayudar al resto de conjuntos de la región».

Postura de la Federación

Desde la Federación, su presidente, Víctor Calle, que a la vez también es el máximo dirigente de los Villanueva Black Storks, aduce la imposibilidad de que se jugara en otro momento por la falta de disponibilidad de las instalaciones deportivas en Villanueva de la Serena, sede de la segunda jornada. En todo caso, el estamento comunicó ayer que se encuentra en conversaciones con el equipo moralo para intentar llegar a un entendimiento. Están condenados a entenderse, porque tanto unos como otros son responsables de que el football esté avanzando en la región, y los cismas debilitan a ambas partes.

En lo estrictamente deportivo, en la segunda jornada los Black Storks se colocaron como líderes al ganar sus dos encuentros ante los Romanos (20-6) y los Black Storks U-17 (41-12).