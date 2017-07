El fugaz ascenso del Cerro de Reyes Interior del vestuario del Cerro de Reyes tras la victoria 0-3 en la pista del Noia. :: cerro de reyes fs Menos de un mes después de alcanzar la Segunda, la LNFS no admite su inscripción por el retraso del pago de la cuota y la no justificación del 75% de sus ingresos MARCO A. RODRÍGUEZ Jueves, 6 julio 2017, 09:11

badajoz. Las alegrías en casa del modesto duran lo que duran. Normalmente poco. El GV Cerro de Reyes de fútbol sala, un club humilde procedente de una barriada de Badajoz, celebraba hace menos de un mes la indescriptible locura que suponía su ascenso a Segunda División. Pero el ascenso fue muy fugaz. Demasiado. Apenas 26 días de superar la eliminatoria ante el Noia en el Antonio Domínguez y el organismo que dirige la que debería ser su nueva competición, la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS), no le ha admitido su inscripción. En resumen, no podrá competir porque no se ha depositado en tiempo y forma el dinero o su aval correspondiente ni se han cumplido algunos requisitos económicos como la justificación del 75 por ciento de sus ingresos.

Las razones de la LNFS

Desde la Liga Nacional de Fútbol Sala argumentan a este diario que la negativa no procede de un solo impago sino de «varios incumplimientos que van en contra del correcto funcionamiento de la competición». Defienden que el club pacense tenía, al igual que los demás, un primer plazo hasta el viernes día 30 a las 12.00 horas para efectuar el pago de la inscripción. No lo hizo y los demás sí. Se le concedió de forma extraordinaria una moratoria hasta este lunes, a la misma hora, pero tampoco. Justo ese día se reúne de forma extraordinaria la Junta Directiva de la LNFS para analizar la documentación y decide no aceptar el ascenso por el incumplimiento de los requisitos económicos.

LAS FRASESEmilio Ballesteros Presidente del Cerro de Reyes «Que no digan que no hemos pagado. La FExF está intentando que la plaza se quede en Extremadura» David Serrano Entrenador «Algunos equipos de Segunda no han querido que estemos ahí después de que Jumilla renunciara y quieren 14 equipos»

La LNFS precisa que no se trata sólo de dicho impago de la inscripción o el depósito del aval bancario. Se refiere además a la no justificación del 75% de los ingresos exigidos por la Comisión de Control Económico de dicha liga y que está presidida por un auditor externo. En su escrito remitido a este periódico califica estas carencias como «varios y graves incumplimientos que generarían un agravio comparativo con el resto de clubes y una infracción muy grave de los estatutos por los que se rige la LNFS».

El Cerro dice que ha pagado

Anoche, la directiva del Cerro de Reyes capeaba el temporal con la angustia que implica una noticia como la insertada en la web oficial de la que iba a ser su nueva liga. El presidente, Emilio Ballesteros, responde que el club ha pagado y que contaba con las gestiones de la Federación Extremeña de Fútbol encaminadas a que el plazo llegara hasta este martes o miércoles. «Hemos pagado el día 14 los 4.500 euros de la reserva, con la federación hemos presentado esta mañana el aval de 14.000 euros y el resto de la mutualidad y las fichas, que no digan que no hemos pagado. Lo que no hemos podido justificar son los ingresos porque acabamos de ascender y encima nos ha cogido por medio la feria. No ha habido tiempo material y nos comunican que el presupuesto que hemos presentado no es viable», comenta.

El dirigente aduce que en la documentación enviada no se incluían las firmas de algunas empresas vinculadas y patrocinadores porque no los tienen cerrados todavía. «Algunas nos han llamado para preguntar qué sucede. Es normal que falten los certificados de las empresas. Acabamos de subir». Así que el asunto está en manos del gabinete jurídico de la FExF y de su presidente Pedro Rocha, que «están intentando que la plaza se quede en Extremadura».

La decisión de la junta directiva de la LNFS ha golpeado muy seriamente todo el ecosistema cerrista. La inmensa felicidad ha girado 180 grados hacia una mezcla de rabia e impotencia, con acusaciones muy graves desde el entorno o incluso de miembros de la entidad. Las redes sociales, caladero perfecto de la incomprensión, eran ayer un hervidero de mensajes aludiendo a una 'cacicada' de esta liga porque le interesa una baja más que añadir a la del Jumilla para así conformar un grupo de 14 equipos. «Algunos equipos de Segunda no han querido que estemos ahí después de que Jumilla renunciara y quieren 14 equipos. @Futsalsur @FedExFutbol @LNFS89 y clubes de Segunda, si pensais que esto acaba aquí lo siento, nada más acabamos de empezar», expresaba el técnico blanquiazul, David Serrano.

El Cerro fue uno de los tres equipos que lograron escalar desde la Segunda B junto al Bisontes Castellón y FS Manzanares, un ascenso deportivo que se ha quedado en el limbo, de momento. Es el que mejor puntuación tiene de los tres, pero lo que se gana en la pista luego hay que corroborarlo en los despachos.