Fútbol Sala Fallece el exjugador del Cerro Álex González Álex González (dcha.) con la camiseta del Cerro. :: / HOY El futbolista ingresó en la UCI de un hospital de Cádiz con múltiples fracturas tras sufrir un accidente de tráfico el pasado domingo REDACCIÓN Martes, 5 junio 2018, 22:29

El exjugador del Cerro de Reyes, que actualmente militaba en el primer equipo del Cádiz CF Virgili, de la Tercera División de fútbol sala, Manuel Alejandro González Maline, Álex González, falleció este martes en el Hospital Puerta del Mar de la capital gaditana.

El futbolista permanecía ingresado desde el pasado domingo en la Unidad de Cuidados Intensivos tras haber sufrido un accidente de tráfico en el que resultó herido con múltiples fracturas, teniendo que ser ingresado de urgencia. Su estado era crítico y su el pronóstico reservado. En las primeras horas del día de este martes su estado de salud empeoró y horas después se certificó su fallecimiento.

Álex González tenía 26 años y era conocido en Badajoz por haber defendido la elástica del Cerro de Reyes durante dos años. El conjunto pacense ha ido informando puntualmente sobre el estado de salud del jugador andaluz desde que se conociera su estado. El equipo pacense era uno de los primeros en mostrar su dolor por su pérdida. «Apenados y muy tristes por la pérdida de Álex González, jugador del Cádiz CF Virgili y que fuera uno de los artífices claves de nuestros logros. Desde el Cerro Reyes nos unimos a las condolencias y les mandamos nuestros más sentidos pésame a familiares y amigos. Descanse en paz», se podía leer en la cuenta de Twitter del club cerrista.

La FederaciónEspañola y Extremeña de Fútbol y Liga Nacional de Fútbol Sala también ha trasladado su pesar por la trágica noticia y los mensajes de apoyo se han ido sucediendo a lo largo del día desde los perfiles de clubes, jugadores y particulares.

Especialmente emotiva ha sido la despedida de Julián Cruz Pache, quien fuera entrenador en Badajoz de Álex González. «Bueno amigo (cabecita loca), otra vez estoy en desacuerdo con tus decisiones, pero esta vez no me dio tiempo a llegar a reñirte. Tienes las redes petadas, hoy es tu día. Me dejas un mal cuerpo enorme (...). En el día de hoy Badajoz y el club Cerro Reyes están de luto, DEP, sigue chupándote los balones ahí arriba, sin pasarla y pon alguna al segundo palo cabrón, te queremos».