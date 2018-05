Rugby World Rugby deja fuera del Mundial a España Los jugadores españoles, tras su polémica derrota en Bélgica. / Efe La federación internacional toma la misma decisión con las selecciones de Rumanía y Bélgica por haber alineado a jugadores no seleccionables durante los partidos de clasificación de la zona europea COLPISA Madrid Martes, 15 mayo 2018, 18:18

El Comité Judicial y el Comité de Disputas de World Rugby (WR), formados ambos por tres juristas independientes nombrados para analizar los problemas surgidos en las competiciones del Rugby Europe Championship de 2017 y 2018, clasificatorias para la Copa del Mundo de 2019, han decidido la no repetición del partido entre Bélgica y España disputado en Bruselas el pasado 18 de marzo, así como dejar fuera del Mundial de Japón a las selecciones de Rumanía, España y Bélgica por la no elegibilidad de algunos de sus jugadores.

WR ha decidido que, pese a tener jurisdicción para ello, el hecho de cambiar el resultado de lo que ocurrió en el terreno de juego supondría sentar un precedente sin parangón en los 150 años de historia del rugby, de ahí que decline la petición de España.

El Comité de Disputas de WR reconoce la validez de los argumentos presentados por la Federación Española, que subraya el conflicto de intereses generado por la designación de un árbitro rumano para dicho partido cuando la otra selección aspirante a la clasificación para Japón 2019 era, precisamente, Rumanía.

Sin embargo, el citado comité considera que los dos jugadores involucrados en el caso de España, Mathieu Belie y Bastien Fuster, quedaron 'capturados' cuando jugaron con Francia Sub 20 en 2008 y 2012, respectivamente. Ambos jugadores no fueron informados por Francia, además de que entonces la normativa decía que la nominación del Sub-20 de los galos como segundo equipo (lo cual generaba la no elegibilidad) debía mantenerse por un período de 4 años (entre otras cuestiones), algo que Francia incumplió.

Ahora, la Federación Española, que se siente «muy decepcionada» con esta resolución y está estudiándola a fondo con sus abogados para determinar y preparar los posibles recursos, tiene dos semanas para apelar.