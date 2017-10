La espada no es solo para el cine 01:02 Alumnos del centro de esgrima Sancha Brava, en Badajoz. :: j. v. arnelas La esgrima multiplica sus adeptos en la región y ya ha saltado de Cáceres a Badajoz A. ARMERO CÁCERES. Lunes, 2 octubre 2017, 07:57

La sombra del fútbol es alargada, pero en el patio del deporte regional hay un hueco para la esgrima. Vicente Santos comenzó a practicarla tarde, seguramente sin imaginar que acabaría convirtiéndose en el referente extremeño de esta disciplina. «Empecé a los 19 ó 20 años en el colegio Chaminade de Madrid, por curiosidad más que nada, y me enganchó», cuenta él, que ahora es el presidente y el director técnico de la Federación Extremeña.

Que este organismo exista ya es un paso de gigante. «Hace dos años -recuerda Santos-, no teníamos federación autonómica, pero nos liamos la manta a la cabeza y hemos conseguido crearla». Ahora son en torno a un centenar de federados. Y en vez de un club en Cáceres, como ocurría hasta hace tres años, hay cinco, incluido uno en Badajoz.

Niños y niñas en edad escolar, treintañeros, hombres y mujeres se juntan un miércoles cualquiera en el centro deportivo Sancha Brava, en Badajoz. Se visten de blanco, se ajustan la careta y empuñan la espada. «Somos pocos y dispersos, pero aspiramos a seguir creciendo en número de practicantes hasta equipararnos con otros deportes», apunta Santos, que es uno de los dos entrenadores nacionales de nivel III -el más alto- que hay en la región. También es licenciado en Derecho por la UEx, además de criminólogo y grafoanalista.

«La esgrima -resume él- es un deporte serio y exigente, y muy completo». «Trabajas todo el cuerpo -continúa- y puede practicarse a cualquier edad, porque en función de la capacidad atlética de cada cual, puedes tirar más de la parte física o de la técnica». Y una nota más: en su opinión, tiene algo de adictivo.

«Quien lo prueba, repite»

«Todo el que lo prueba, repite», asegura Vicente Santos, que diferencia entre quienes se acercan a este práctica «porque les gusta como deporte y quienes se apuntan porque les llama la atención el halo romántico que tiene, por todo esto del zorro, las capas, los espadachines...».

El objetivo compartido por unos y otros es aprender a manejar la espada, la más popular de las tres armas que se utilizan en esta disciplina, aunque en Badajoz hay un grupo de mujeres que entrena con florete. «La espada -comenta el presidente de la Federación- es más sencilla de manejar, y habitualmente es con lo que empieza la mayoría, aunque nuestra idea es ofrecer también no solo el florete sino también el sable, pero cuando seamos más».

Ninguna de las tres armas es peligrosa, asegura Santos. «Es algo que suelen preguntar las madres de los niños que vienen a clase, y les explico que aunque la esgrima es un deporte de contacto, las armas están modificadas, de manera que ni pinchan ni cortan, y además el traje y la careta protegen». Otro asunto que a veces genera inquietud es el dinero. «No es en absoluto un deporte caro», tranquiliza Santos. «Por unos 120 euros tienes toda la equipación, que vale para ocho o diez años -detalla-, y además, al principio no es necesario comprarlo todo, se puede empezar a practicar en chándal sin problema». Durante este curso se impartirán clases en Cáceres en la sala del colegio La Asunción (Hermanas Josefinas), en los clubes Cáceres El Viejo y Ceres y en la sala de armas de Cáceres; y en Badajoz en el centro deportivo Sancha Brava. Además, la Federación tiene escuelas infantiles en las dos capitales de provincia.

En todas las sedes se aprenden las claves de un deporte histórico, en el que el objetivo es siempre tocar al rival y no ser tocado. Es la esencia de la esgrima, la modalidad que enganchó a Vicente Santos cuando era un joven estudiante en Madrid. A su vuelta a Cáceres, no se separó de la espada. Siguió con ella en el club San Jorge, un histórico de la comunidad autónoma. A base de práctica mejoró en esta disciplina, que se beneficia ahora del auge de las series de ficción en las que a menudo hay personajes que luchan espada en mano. Porque no todo van a ser porterías y canastas.